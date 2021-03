AirPods Max: analista diz que a Apple vai vender 1 milhão de unidades

Não há dúvidas que a Apple tem uma estratégia bem definida para o seu segmento dos produtos dedicados à música. Depois de tirar de linha o HomePod original, a empresa irá apostar mais no HomePod mini e nos AirPods. Neste último produto, espera-se que o produto de luxo, os AirPods Max, vendam bem. Contudo, o cenário pode não ser bem esse.

O analista Ming-Chi Kuo diz que a Apple tem um “dilema” sobre as vendas dos AirPods em 2021, e pode estar a ser motivado também pela quantidade de vendas relativamente pequena dos AirPods Max.

Numa nota disponibilizada à imprensa, o analista Ming-Chi Kuo relatou que “os AirPods 3” não entrarão em produção em massa até o terceiro trimestre de 2021.

Contudo, não está claro se a Apple continuará a vender os AirPods 2. Como tal, o analista entende que a marca de Cupertino terá em mãos problemas com na gama geral dos AirPods, incluindo os mais recentes AirPods Max.

Em termos de mix de produtos, prevemos que as vendas de AirPods 2 diminuirão significativamente para cerca de 3 milhões de unidades no 3.º trimestre de 2021 (contra 12 milhões de unidades no 3.º trimestre de 2020.

Acreditamos que a transição do produto é a principal razão para o declínio das vendas dos AirPods 2. Achamos que ainda é difícil determinar se os AirPods 2 encerrarão a produção depois que os AirPods 3 entrarem em produção em massa.

Se os AirPods 2 saírem de produção, com a entrada dos AirPods 3, estimamos que os AirPods 3, AirPods Pro, AirPods 2 e AirPods Max representarão cerca de 40%, 28%, 31%, e 1% das remessas totais, respetivamente, em 2021.

Se os AirPods 2 continuarem em produção após a produção em massa de AirPods 3, estimamos que AirPods 3, AirPods Pro, AirPods 2 e AirPods Max representarão cerca de 32%, 28%, 39% e 1% do total de remessas em 2021, respetivamente.