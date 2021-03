Imagem oficial do OnePlus Watch é partilhada antes do lançamento

A OnePlus não está interessada em rumores, por isso, tem vindo a fazer pequenas divulgações oficiais daquilo que vai apresentar no dia 23 de março. Sabemos que vem lá a nova série OnePlus 9 de smartphones de topo, com câmaras Hasselblad. Sabemos que serão apresentados mundialmente dois smartphones e o mercado indiano receberá uma terceira versão mais modesta, o OnePlus 9R. E sabemos ainda que será lançado o primeiro smartwatch da marca.

O OnePlus Watch já foi revelado de forma oficial através da partilha de uma imagem no Twitter.

O OnePlus Watch será o primeiro relógio inteligente a chegar ao mercado pelas mãos da OnePlus. Durante muito tempo, a aposta da marca era focada numa linha específica de smartphones, mas hoje é clara a mudança de estratégia e a tentativa de criação de um ecossistema próprio e robusto.

Além da linha de smartphones de topo, o ano passado lançou os seus primeiros earbuds com TWS e a linha de smartphones OnePlus Nord. Esta assenta em modelos mais acessíveis de forma a responder a um público ainda mais diversificado.

Este ano, a série OnePlus 9 dará um passo à frente e é possível que se torne um verdadeiro concorrente de peso, onde a fotografia será (finalmente) um ponto forte.

Além dos OnePlus 9 e 9 Pro, Pete Lau já disse que seria lançado o OnePlus 9R, que, para já, apenas está confirmado para a Índia. Por fim, haverá então espaço para o lançamento do novo relógio.

OnePlus Watch – o novo relógio

As especificações deste relógio ainda não foram divulgadas de forma oficial, mas já se sabe que não terá Wear OS da Google, contando, então com um sistema operativo próprio. Além disso, terá certificado IP 87 e carregamento rápido (Warp Charge). Segundo informações, 20 minutos a carregar darão para uma semana de utilização.

O relógio terá funcionalidades como monitorização do sono, frequência cardíaca e saturação do sangue, receberá notificações e chamadas do smartphone, terá deteção automática de exercício e até fará um controlo da OnePlus TV.

A juntar a estas informações não oficiais, mas quase certas, o youtuber do Unbox Therapy deu hoje a conhecer no seu Twitter uma imagem oficial, partilhada em exclusivo, do relógio.

Em pormenor, podemos ver uma moldura metálica com dois botões físicos na lateral, onde num se pode ler OnePlus. A bracelete em borracha é comum a tantos outros relógios do segmento. Já o ecrã apresenta um acabamento curvo, conferindo uma maior elegância.

A juntar a esta imagem, há uma outra partilhada pela própria empresa, onde é visível um pequeno orifício que poderá ser um altifalante ou um microfone. Este tweet serve ainda de passatempo.

Dia 23 de março será sem dúvida um marco para a história da empresa, com mudanças que a poderão levar mais além.

