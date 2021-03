Revelado o número de piratas de Sea of Thieves

Em ano de 3º aniversário do jogo, a Microsoft revelou recentemente, o número de piratas virtuais que navega pelos mares de Sea of Thieves. Trata-se de um número bastante interessante, conforme podem ver nas seguintes linhas.

Com este anúncio, vêm também novidades para os jogadores de Sea of Thieves.

Sea of Thieves, desenvolvido pelos estúdios da Rare, tem 3 anos de vida e com base nos números agora revelados pela Microsoft, tem mantido um forte interesse dos jogadores de Xbox e PC.

Isto, pois, ao longo dos seus 3 anos de existência, este jogo de piratas já passou da marca dos 20 milhões de jogadores. É um número francamente positivo e se tivermos em conta a população portuguesa, seria o mesmo que ter duas vezes a nossa população a jogar.

Como forma de agradecimento à comunidade fiel aos mares de Sea of Thieves, a Rare preparou uma sucessão de novidades para todos.

A última atualização da primeira temporada, que foi lançada no passado dia 18 de março, trouxe consigo a mística coleção Sea of Sands para o Pirate Emporium, a Gold Curse Macaw and Alsatian e muito mais, incluindo ainda um ROFL Emote gratuito!

Aliás, todos os jogadores que fizerem login até 25 de março, receberão ainda o presente de aniversário deste ano: as velas do Prosperous Captain’s.

Entretanto, foi ainda revelado que irão haver mais novidades, a serem disponibilizadas regularmente no Xbox Wire, pelo que convém ir dando uma vista de olhos ao site da Xbox.