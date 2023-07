SPC lança novo smartphone DISCOVERY PRO por menos de 180 €

Hoje fomos com a SPC a Bilbau conhecer a nova gama de smartphones DISCOVERY PRO com bons argumentos, como câmara tripla de 50 MP, 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna por menos de 180 €. Venha descobrir esta novidade.

A SPC é uma empresa europeia especializada no desenvolvimento de produtos de eletrónica de consumo e dispositivos inteligentes. Apresentou hoje a sua nova gama DISCOVERY, dois modelos de smartphones de gama média. O SPC DISCOVERY PRO e o SPC DISCOVERY são dois modelos a preço mais acessível.

SPC DISCOVERY PRO

O novo smartphone SPC DISCOVERY PRO incorpora no seu Core AI Camera, a combinação de três lentes para oferecer a possibilidade de fotografia de nível profissional: grande angular de 50MP com deteção de imagem por IA, câmara de 5MP com super grande angular e câmara macro de 2MP.

Este conjunto de sensores é Omnivision para oferecer melhores imagens em qualquer situação, mesmo com pouca luz ou em movimento. Na parte frontal, inclui uma câmara selfie de 8 megapíxeis. O DISCOVERY PRO também grava vídeos em qualidade FullHD.

Em termos de desempenho, o SPC DISCOVERY PRO tem 6 GB de RAM e 128GB de armazenamento interno. O aparelho é alimentado por um processador Octa Core Unisoc T616 de 2GHz e uma bateria de 5.000 mAh com carregamento máximo de 18W, o que é um rácio perfeito para uma utilização intensiva durante todo o dia e sem problemas.

O dispositivo possui um ecrã LTPS IPS de 6,8 polegadas com resolução FHD+ (2460x1080 píxeis) com proteção Panda e densidade de píxeis de 396 PPI.

O DISCOVERY PRO estará disponível em Deep Sky, um azul escuro com reflexos que criam suaves halos de luz e dão um toque de cor a uma gama concebida para o conforto.

O SPC DISCOVERY

A SPC apresentou também o SPC DISCOVERY, uma versão que partilha algumas características com o seu irmão mais velho, mas mais acessível.

O novo DISCOVERY vem equipado com uma dupla câmara traseira composta por uma lente principal grande angular de 13 megapíxeis e uma lente macro de 2 megapíxeis, bem como gravação de vídeo Full HD a 60 fps. Na parte frontal está a câmara selfie de 5 megapíxeis. Além disso, o novo smartphone está disponível em duas versões de memória interna, 64 ou 128 GB de armazenamento.

Este modelo incorpora um ecrã HD+ de 6,5 polegadas com proteção Panda e tecnologia InCell IPS. Em termos de opções de conetividade, o telemóvel inclui Bluetooth 5.0 e conetividade 4G. Por outro lado, o DISCOVERY tem uma bateria de 4.500mAh, o que lhe confere uma grande autonomia para dois dias de utilização. Tem também uma ligação USB-C, que permite velocidades de transferência de dados mais rápidas e eficientes. Inclui também um botão de atalho para a aplicação previamente configurada.

O SPC DISCOVERY está disponível em duas cores: o belo Dark Matter no modelo de 64 GB de armazenamento, para quem prefere um cinzento sóbrio e profundo que combina com tudo, e em Deep Sky no modelo de 128 GB.

Ambos os modelos têm NFC para pagamentos e leitor de impressões digitais. Vêm equipados com Android 13.

Preço e disponibilidade

O modelo SPC DISCOVERY PRO fica disponível neste outono por 179,90 € e o modelo SPC DISCOVERY já está disponível por 129,90 € (64 GB) e 149,90 € (128 GB).