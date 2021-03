Tesla lança novo vídeo do seu camião Semi a poucos meses do início da produção

A Tesla está há vários anos a preparar o seu camião elétrico que, segundo alguns responsáveis de marcas concorrentes, poderá contornar as leis da física. Apesar desta “picardia”, Elon Musk prometeu revolucionar o fabrico dos pesados elétricos. Agora, a poucos meses do início da produção, a Tesla lançou um novo vídeo com o seu Semi.

O camião foi apresentado em 2017 e a Tesla planeia fabricar a série “Release Candidate” em maio de 2021.

Tesla Semi será uma realidade ainda este ano

Tesla lançou um novo vídeo do seu camião elétrico Semi durante os seus testes de desenvolvimento com o seu protótipo Classe 8. Segundo alguns meios especializados, o protótipo mostrado nas imagens poderá ser o primeiro veículo da empresa equipado com as novas células 4680. Isto poderá dizer-nos que os protótipos anteriores utilizavam células diferentes, possivelmente 2170.

Muito provavelmente, a unidade do vídeo também será equipada com as novas baterias estruturais apresentadas há alguns meses durante o Dia da Bateria da Tesla. Esta solução, que integra o pack na própria estrutura do veículo para melhorar o aproveitamento do espaço útil, será lançada possivelmente a meio deste ano pelo Model Y fabricado na Gigafactory de Berlim, que chegará ao mercado antes do Semi.

Recentemente, Elon Musk confirmou que o camião elétrico da Tesla terá baterias de cerca de 500 kWh. Assim, na sua versão mais poderosa, o modelo deve ser capaz de ultrapassar 800 km EPA de autonomia. Isso significa que o seu conjunto de motores será muito eficiente (será composto por quatro motores do Modelo 3).

Semi só chegará à Europa em 2023

Embora a carroçaria aerodinâmica do camião seja fabricada em Fremont, a montagem final será realizada na Gigafactory do Nevada, pelo menos durante os primeiros meses de vida comercial. Posteriormente o fabrico será desviado para a Gigafactory de Austin, mal esta fique concluída.

Conforme foi referido, a Tesla planeia fabricar a série Release Candidate em maio de 2021, enquanto a produção piloto começará em julho.

A produção em série da versão com cabine diurna começará em agosto (uma variante com cama será adicionada no próximo ano). No final desse mês já devem estar 350 unidades em circulação e, até ao final do ano, a empresa refere que pretende atingir um ritmo de fabrico a rondar as 100 unidades por semana. A meta é chegar a 500 unidades por semana até ao final de 2022.

A Tesla planeia fabricar um total de 2.500 unidades do seu pesado elétrico durante todo o ano de 2021. Em 2022, chegará às 10.000 unidades, enquanto em 2023 chegará a 25.000. Só nessa altura deverá iniciar as exportações para a Europa. A taxa de 25.000 unidades por ano permanecerá em 2024. Ainda assim, estas metas estarão intimamente ligadas à capacidade da Tesla de produzir 4680 células.

