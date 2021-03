Imagens revelam smartphone Xiaomi Mi MIX dobrável. Será desta?

A Xiaomi anda há tempo a mais a prometer um novo Mi MIX dobrável. O ano passado a empresa disse estar a criar algo grande para a linha MIX e que, por isso, o seu lançamento tardaria em chegar. Muitas patentes aprovadas fizeram o mundo especular sobre o que poderia estar a ser preparado, mas agora há algo mais concreto.

Imagens revelam a capa de um smartphone dobrável com a inscrição MIX. Será desta?

A cada nova patente de um smartphone com design mais arrojado que chegava da Xiaomi, as especulações e associações à linha Mi MIX não tardavam. Mas, na verdade, não havia nada em concreto, a não ser que a linha não estava esquecida e que o que aí vinha teria que ser surpreendente e com qualidade irrepreensível.

Além disso, também era assumido pela marca que estariam a trabalhar num smartphone dobrável. Vimos, aliás, imagens oficiais de um dos protótipos a funcionar.

Xiaomi Mi MIX dobrável poderá chegar este ano (finalmente)

As imagens que chegam agora à internet não deixam de ser questionáveis, mas parecem ser algo mais concreto do que tudo o que vimos até então.

Na rede social Weibo, surgiram, por breves instantes, algumas imagens que revelam a estrutura exterior de um smartphone dobrável, com a inscrição da palavra MIX, tal como o smartphones da linha já lançados no passado. Apesar de terem sido eliminadas da rede social chinesa, rapidamente começaram a ser disseminadas por outras redes sociais.

Estas imagens vêm assim dar força aos rumores lançados pela própria Xiaomi quanto à possibilidade de lançar um smartphone com preço acima dos 1300 €.

Estas imagens, vemos então a estrutura exterior de um smartphone dobrável à semelhança dos Samsung Galaxy Z Fold ou Huawei Mate X, mas sem um ecrã externo. Destaca-se a dobradiça da estrutura que, por fora, apresenta um acabamento metalizado. Destaca-se ainda então a inscrição da palavra MIX seguida de Xiaomi Communications Co., Ltd. e Designed by Xiaomi. O módulo nas câmaras, parece algo apenas para compor a estrutura, mas contam-se três sensores.

Ficaremos a acompanhar os desenvolvimentos desta notícia, com a esperança de um grande lançamento lá pelo outono.