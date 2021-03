As redes sociais têm várias regras e uma das principais é o registo permitido apenas a partir de uma certa idade. Normalmente, é a partir dos 13 anos que as pessoas podem criar uma conta. Mas também sabemos que muitas crianças menores dessa idade têm conta e atividade em diversas redes sociais como o Facebook, Instagram e TikTok.

No entanto, de acordo com as informações mais recentes, o Instagram está a trabalhar numa versão para crianças.

Basta explorarmos alguns minutos as várias redes sociais para encontrarmos perfis de crianças com idades inferiores às permitidas para criar uma conta nestas plataformas. E, na grande parte dos casos, o registo de menores nessas redes sociais é feito com o conhecimento dos próprios pais.

Mas o acesso e partilha nestes locais, em menores que nem sempre ainda têm consciência de consequências e relação causa/efeito, podem trazer alguns dissabores. Um dos mais graves é a fácil exposição a predadores sexuais.

Nesse sentido, as plataformas são cada vez mais pressionadas e mostram-se mais preocupadas e atentas a esta situação. E agora o Instagram poderá ter em mãos uma ideia interessante.

Instagram está a trabalhar numa versão da rede social para crianças

O Instagram permite apenas o registo de conta a crianças acima dos 13 anos de idade. No entanto, o BuzzFeed News afirma ter tido acesso a um documento interno da plataforma onde é sugerido que a empresa está a trabalhar numa versão da rede social destinada a criança. Desta forma, será algo do género um “Instagram Kids”.

No documento, o vice-presidente de produto Vishal Shah refere que:

Tenho o prazer de anunciar que, dando seguimento ao nosso futuro, identificamos o trabalho com jovens como uma prioridade para o Instagram e adicionamo-lo à nossa lista de prioridades para o H1 [primeiro semestre do ano]. Estamos a construir um novo pilar de juventude dentro do Grupo de Produto da Comunidade para focar em duas coisas: (a) acelerar o nosso trabalho de integridade e privacidade de modo a garantir a experiência mais segura possível para os adolescentes, e (b) construir uma versão do Instagram que permita aos menores de 13 anos usarem o Instagram com segurança pela primeira vez.

Ainda segundo o BuzzFeed, este projeto será gerido por Adam Mosseri, CEO do Instagram, e Pavni Diwanji, vice-presidente do Facebook que também contribuiu para o YouTube Kids.

Leia também: