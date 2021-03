Mi Car: Xiaomi começará a trabalhar no seu projeto automóvel já este mês

Foi em abril de 2019 que a Xiaomi se associou à marca Bestune para lançar um SUV relativamente acessível. Estávamos perante uma proposta sob a marca Bestune, mas com integração à tecnologia Xiaomi.

Mas agora a proposta será diferente e as novidades poderão começar a surgir ainda este mês.

Em fevereiro deste ano surgiram as primeiras notícias relativas a um “Mi Car”, mas a empresa veio a público esclarecer que não seria para já que iria avançar com o projeto. No entanto, não há dúvidas que a “criação de um carro” estará no horizonte da Xiaomi. Aliás, da Xiaomi e de muitas outras empresas associadas ao mundo da tecnologia, como a Apple ou a Huawei.

Mi Car – O projeto automóvel da Xiaomi poderá arrancar este mês

Investidores próximos do CEO da Xiaomi, Lei Jun, terão avançado com a notícia de que, afinal, já este mês ou no próximo poderemos começar a ver desenvolvimentos associados a um carro Xiaomi. Lei Jun, além de levar a Xiaomi às costas, estará também a chefiar diretamente o projeto automóvel da empresa.

Estamos a falar, segundo o que é descrito, de um projeto que vai assentar no desenvolvimento de carros elétricos e autónomos de gama média e alta, com integração ao ecossistema Xiaomi.

Não sendo a Xiaomi uma empresa do ramo automóvel, precisará, claro, de se associar a fabricantes do setor. Neste sentido, deverá já estar em negociações com a chinesa NIO, que poderá ser uma das escolhas para a construção de um Mi Car.

Wang Chuan, vice-presidente da Xiaomi, deverá assumir a fabricação dos carros da empresa. É evidente que serão necessários alguns anos para que a empresa seja capaz de colocar um produto final no mercado, mas a notícia é animadora para o setor.

Leia ainda: