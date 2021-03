Recorde! Astronauta da NASA poderá ter de passar um ano na ISS

Um astronauta da NASA terá de dar o “corpo ao manifesto” para que o filme que está a ser desenvolvido na Rússia possa vingar. Ou seja, Mark Vande Hei poderá ter de passar um ano inteiro na Estação Espacial Internacional, para dar espaço ao ator que viajar para a ISS.

Ou seja, o astronauta poderá ter de ceder o seu lugar na cápsula que o traria de volta à Terra, para que o ator possa regressar.

Primeiros filmes a ser rodados no espaço

Não sendo a Terra suficiente, temos acompanhado uma crucial conquista do espaço, ou de partes dele. Nesta corrida espacial a que o século XXI tem assistido, estão, como já conhecemos, os voos comerciais.

Se por um lado foi já anunciado que Tom Cruise voará com a NASA e a SpaceX para protagonizar o primeiro filme realizado fora da Terra, também a Roscosmos, agência espacial russa, pretende desenvolver um filme com cunho espacial.

Para isso, em conjunto com o Channel One, a Roscosmos está agora à procura de uma atriz que encaixe no formato e esteja disposta a aceitar o desafio de ir mais além. Aliás, o próprio filme é intitulado provisoriamente de “Challenge”.

Astronauta encara estadia como uma entusiasmante oportunidade

As naves que partem em direção ao espaço não são autênticos aviões, como conhecemos os comerciais da Terra. Portanto, os lugares são contados e muito reduzidos.

Aparentemente, o astronauta Mark Vande Hei, que deverá ser lançado a 9 de abril, poderá ter de ficar por lá até à Primavera de 2022.

Numa conferência de imprensa, Vande Hei confirmou que poderá ser-lhe pedido que ceda o lugar na cápsula Soyus para que o ator possa regressar à Terra. Ainda que um ano pareça muito tempo, o astronauta realça que nunca esteve no espaço mais do que meio ano, por isso, agora terá a oportunidade de perceber como é.

Honestamente, para mim, é apenas uma oportunidade para uma nova experiência de vida. Estou realmente entusiasmado.

Disse Mark Vande Hei.

Até agora, o recorde de dias consecutivos no espaço foi estabelecido por Scott Kelly da NASA, que permaneceu longe da Terra durante 340 dias, em 2016. Recentemente, Christina Koch conquistou o segundo lugar com 328 dias a bordo da ISS.

