A POCO, marca satélite da Xiaomi, tem tentado reencontrar a fórmula de sucesso. O seu primeiro smartphone foi um campeão de vendas e a marca quer a todo o custo repetir este seu desempenho, estando a procurar encontrar o smartphone certo.

Uma das muitas certezas que tem para o seu futuro imediato é a chegada do Poco X3 Pro. Este smartphone deverá ser apresentado hoje, mas já se sabem as suas especificações. Há, no entanto, uma dúvida importante.

A filosofia da POCO é bem clara e muito simples. Equipa os seus smartphones com hardware fiável e com provas dadas, mantendo ao mesmo tempo um preço competitivo e que interesse aos clientes da marca. Espera-se que o novo POCO X3 Pro mantenha essa filosofia.

Uma dúvida no novo POCO X3 Pro

Do que se sabe, e ainda de forma não oficial, é que deverá ser mantida a sua ideia base. Surgiram agora, na página da loja online Shopee, as especificações deste novo smartphone. Aqui fica de imediato presente a dúvida do SoC a ser usado. É apresentado um Snapdragon 860, que não existe (ainda).

À parte desse pormenor, as especificações apresentadas revelam que este smartphone terá 6 ou 8GB de RAM e também 128 ou 256 GB de armazenamento interno UFS 3.1, com opção para ser expandido até 1 TB, usando um cartão micro SD.

Aposta forte da Xiaomi neste smartphone

No que toca ao ecrã, este novo POCO X3 Pro terá um AMOLED de 6,67 polegadas, com proteção Gorilla Glass 6, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Além disso, este smartphone terá ainda a possibilidade de usar uma taxa de atualização do ecrã de 240 Hz.

No que toca às câmaras deste smartphone, as especificações foram também reveladas. Foi mostrado um conjunto de 4 câmaras para a parte traseira, com sensores de 48, 8, 2 e 2 megapixeis. Na câmara frontal teremos uma lente de 20 megapixeis, colocada no centro e num punch-hole.

Especificações revelam o que esperar em breve

A sua bateria será de 5.160 mAh com suporte para carregamento rápido de 33W. No que toca ao sistema operativo, o POCO X3 Pro chegará com o Android 11, onde vai ser colocada a interface personalizada da MIUI 12.

Será com este hardware que a Xiaomi vai apostar no novo POCO X3 Pro. Será uma máquina equilibrada, mas com a incógnita do que este SoC irá conseguir. Provavelmente será a evolução do já conhecido Snapdragon 855+, mas só dentro de algumas horas se saberá.