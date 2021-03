Ford arrasa a condução autónoma da Tesla e chama-lhe vaporware

A grande aposta da Tesla neste momento é a sua condução autónoma. A marca americana quer dotar os seus carros elétricos da capacidade de conduzirem sozinhos e sem qualquer intervenção ativa do condutor.

Este é um cenário já possível e em testes, ainda que de forma limitada e controlada. Agora, e de forma surpreendente, numa simples trocar de palavras a Ford veio arrasar a condução autónoma da Tesla e chamar-lhe vaporware.

Condução automónoma já em testes

Ao contrário de muitas outras marcas, a Tesla não aposta em hardware diferenciado para criar a sua proposta de condução autónoma. Irá usar todos os sensores já presentes nos seus carros elétricos para o conseguir, recorrendo depois à inteligência artificial e redes neuronais.

Com testes já a decorrer, a marca tem mostrado que a sua solução estará pronta a ser massificada. Alargou a lista de carros onde está presente e isso é a prova da sua maturidade e do desenvolvimento que tem neste momento.

Ford arrasou a proposta da Tesla

Esta posição tem chamado à atenção de outras marcas, que ainda estão longe de ter uma solução. Agora, e fruto de uma troca de palavras entre a Ford e um investidor da Tesla, a marca acabou por chamar vaporware à condução autónoma da marca elétrica.

Foi na resposta a uma crítica publicada no Twitter que surgiu este caso. O primeiro ataque surgiu de Ross Gerber, um investidor que está há vários anos com a Tesla. Aconselhou a Ford a parar de comprar o Mustang Mach-E com os carros da Tesla, por estarem muito longe.

Pouco para mostrar ou apenas vaporware?

Isso levou a que Mike Levine, responsável de comunicação da Ford, respondesse de forma direta. Refutou as acusações de comparação, delegando-as para a imprensa, com resultados vistos. Acusou ainda a Tesla de não ter nenhuma solução de condução autónoma, sendo apenas vaporware (definição).

A verdade é que a Tesla não tem uma solução igual às restantes e não atingiu ainda o Nível 5. Ainda assim, os carros elétricos da marca já conseguem conduzir de forma autónoma e garantir a segurança dos ocupantes e dos outros veículos.