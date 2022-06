E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de todas as novidades do evento Apple WWDC 22, acompanhámos o evento de cybersegurança C-DAYS 2022, analisámos o smartphone Doogee S98 Pro, e muito mais.

A partir de hoje e até dia 10 de junho está a decorrer a Apple Worldwide Developers Conference. Este evento arranca hoje diretamente do Apple Park com uma transmissão para o mundo, onde serão anunciadas as novidades ao nível do software da empresa. Além do iOS 16 para o iPhone, também existirão novidades para o iPadOS, watchOS, tvOS, macOS... e quem sabe se não haverá espaço para o realityOS?...

A partir das 18 horas estaremos a acompanhar as novidades em direto. Junte-se a nós e partilhe a sua opinião relativamente a todas as novidades.

A Cybertruck da Tesla é uma das grandes promessas da marca, mas está a demorar a ser cumprida. Apesar dos atrasos que já conhecemos, a italiana IDRA mostrou agora o equipamento colossal que lhe dará forma.

Esta prensa de 9.000 toneladas fará a carroçaria do veículo.

A tecnologia está a cada dia mais presente a não é apenas na estrada ou no ar que se faz história. Uma subsidiária da Hyundai, a Avikus, realizou a primeira viagem transoceânica do mundo recorrendo à navegação autónoma.

O navio Prism Courage completou o percurso com sucesso.

Na União Europeia há muito que se debate a padronização do carregamento de dispositivos como smartphones, tablets e computadores. Os desafios são grandes dada a diversidade do mercado, mas ainda assim a lei começa a ser desenhada.

Acabaram de ser anunciadas mais algumas informações relevantes relativas ao carregador comum, com data marcada para o final da transição.

Encontrar um smartphone que responda às mais exigentes necessidades dos consumidores não é fácil. Ter um smartphone que resista a quedas, água, embates ou variações de temperatura é a exigência para muitas pessoas com empregos de maior exigência física. Além disso, estes trabalhos podem não permitir carregar o smartphone a qualquer momento, sendo que uma grande bateria também fará toda a diferença.

Nesse sentido, destacamos o modelo IIIF150 Air1 Pro com um preço de lançamento bastante acessível.

A C-DAYS foi desenhada para partilhar conhecimento, promover o debate, identificar tendências e gerar oportunidades no campo da cibersegurança, sendo um fórum de eleição para as milhares de pessoas que ao longo dos anos nos têm acompanhado e contribuído ativamente para a consolidação desta iniciativa.

A 8ª edição da C-DAYS, dedicada ao tema “Apostar na Prevenção”, já começou e o Pplware irá dar a conhecer os principais temas em debate.

Originalmente lançado em 1981, The Evil Dead (criado por Sam Raimi) transformou-se num filme de culto que ao longo destas 4 dezenas de anos, já viu chegar várias sequelas ao grande ecrã.

Aliás, o universo Evil Dead tem-se mantido de tal forma vivo que, entretanto migrou para outras plataformas, como a televisão e videojogos. E é precisamente do videojogo mais recente, Evil Dead: The Game que experimentámos e vos mostramos de seguida.

Nos dias que correm, quando falamos da Rússia associamos de imediato à guerra e invasão na Ucrânia. No entanto, o país continua o seu caminho paralelamente ao conflito, tendo, assim, que se adaptar e ultrapassar as sanções impostas pelos Estados Unidos e vários países da Europa.

Desta forma, as mais recentes informações indicam que o país de Vladimir Putin criou agora o seu primeiro computador portátil designado Bitblaze Titan BM15. Vamos então conhecer um pouco melhor esta novidade.

A tecnologia tem dado muito de si, quando aliada à ciência, e, numa estreia mundial, uma equipa de investigadores conseguiu clonar porcos, utilizando apenas um sistema de Inteligência Artificial (IA).

Ao mundo, vieram sete leitões saudáveis que abrem novas portas para o consumo de carne.

Com a chegada em massa dos carros elétricos, todas as grandes marcas têm adaptado os seus planos. Querem eliminar o motor de combustão e têm já datas bem definidas para este momento que surgirá em breve.

O Parlamento Europeu veio agora dar uma ajuda precisa e estabeleceu uma meta bem definida para este movimento. Na Europa não vão ser vendidos carros com motor de combustão após 2035.

A oferta de smartphones robustos tem vindo a crescer e as propostas conseguem responder não só às exigências de resistência e autonomia, mas também de desempenho, qualidade fotográfica e até ao nível da própria visualização de conteúdos, com ecrãs cada vez melhores. A Doogee é uma das fabricantes que se destaca neste segmento e hoje trazemos a análise ao Doogee S98 Pro.

Venha conhecer os pormenores deste modelo acabado de chegar ao mercado.

Os robôs são, para o ser humano, um facilitador, desempenhado tarefas mais difíceis e pesadas. Contudo, atualmente, os robôs estão a ir mais além e a ser desenvolvidos com fins menos técnicos. Neste caso, um grupo de investigadores desenvolveu uma pele que permitirá aos robôs sexuais sentir sensações como os humanos.

Estarão os seres humanos efetivamente prontos para isto?

A Razer é uma das empresas mais fortes no que respeita aos equipamentos para o segmento gaming. Com um portfólio invejável, a marca norte-americana continua a lançar regularmente no mercado novidades interessantes para os consumidores adeptos deste setor.

Desta forma, a empresa lançou agora o seu novo acessório Razer Kishi V2, para levar toda a experiência das consolas para o seu smartphone Android, ao mesmo tempo que recria a forma como o gaming é feito nestes dispositivos.

As turbinas a gás podem ser encontradas em todo o lado, mas à medida que o mundo transita para emissões zero, as características têm de se adaptar ou ser deixadas para trás. Agora, investigadores da Universidade de Stavanger anunciaram que desenvolveram com sucesso um método para utilizar hidrogénio puro como combustível numa turbina a gás, de acordo com um comunicado de imprensa da instituição publicado a 31 de Maio.

"Estabelecemos um recorde mundial na combustão de hidrogénio em micro turbinas a gás. Ninguém foi capaz de produzir a este nível antes", afirma o líder da investigação.