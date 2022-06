Análise: o smartphone robusto Doogee S98 Pro com uma poderosa câmara térmica

A oferta de smartphones robustos tem vindo a crescer e as propostas conseguem responder não só às exigências de resistência e autonomia, mas também de desempenho, qualidade fotográfica e até ao nível da própria visualização de conteúdos, com ecrãs cada vez melhores. A Doogee é uma das fabricantes que se destaca neste segmento e hoje trazemos a análise ao Doogee S98 Pro.

Venha conhecer os pormenores deste modelo acabado de chegar ao mercado.

Especificações Gerais do Doogee S98 Pro

O Doogee S98 Pro destaca-se desde logo em dois aspetos: na sua robustez e na inclusão e uma câmara térmica. O smartphone enquadrado no segmento dos rugged phones acabou de chegar ao mercado com um processador MediaTek Helio G96, com 8 GB de RAM e 265 GB de armazenamento interno.

A bateria tem capacidade de 6000 mAh e carregamento de 33W com fios. Além disso, também tem carregamento sem fios até 15W.

O seu ecrã tem 6,3" e resolução FullHD+ com câmara de 16 MP. O módulo de câmaras posicionado na traseira tem uma câmara principal de 48 MP e uma câmara de visão noturna de 20 MP. Há ainda um sensor térmico InfiRay para captação de imagens térmicas. Este sensor e o modo de visão noturna darão aos utilizadores possibilidades de utilização muito interessantes.

Sendo este um smartphone todo-o-terreno, conta com certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Além disso, oferece NFC e sensor de impressões digitais na lateral. O smartphone não é uma peça leve, com 320g, e uma dimensão de 172 x 82 x 15,5 mm.

Construção e Design

O Doogee S98 Pro, tal como indicado, é uma máquina robusta e daí as suas dimensões. A estrutura combina a borracha com o plástico e com o metal.

As laterais tem um apontamento metálico na zona dos botões, que acompanha um pouco a traseira, mas tudo o resto é revestido por um material emborrachado que irá suportar as quedas. Na zona da câmara traseira, o módulo é feito num plástico rígido, com uma moldura saliente em volta também ela para proteger todo o módulo.

O ecrã tem margens vem visíveis, o que, aliás, é normal no segmento, ao contrário dos comuns smartphones que tendem a ter margens cada vez mais reduzidas.

Do lado esquerdo existe o slot para cartões, com espaço para dois cartões nano SIM e um microSD, sem ter que se abdicar de nenhum dos cartões. Existe também um botão que pode ser configurado para acesso a ações rápidas. Na outra lateral direita existe o botão de volume, power e o sensor de impressões digitais. Em baixo há um altifalante e a porta USB Tipo-C, devidamente protegida.

A fabricante diz que se inspirou nas naves espaciais e nos aliens para criar o design deste smartphone.

O ecrã do Doogee S98 Pro

Este é um dos grandes aspetos positivos do novo Doogee S98 Pro. O seu ecrã de 6,3" com resolução FullHD+ apresenta uma qualidade excelente.

A definição e a própria fluidez são conjugadas com cores brilhantes e viva. Além disso, a luminosidade tem um bom ajuste nos mais variados cenários.

O desempenho do Doogee S98 Pro

O Doogee S98 Pro vem equipado com um processador MediaTek Helio G96, com 8 GB de RAM e 265 GB de armazenamento interno, e ainda tem Android na versão 12.

A interface é personalizada pela Doogee, no entanto, além das funcionalidades específicas que tiram partido dos sensores e da sua robustez, não traz muitas aplicações extra além das da Google.

Destaque para o espaço para crianças, onde podem ser definidas aplicações e tempos de utilização, e a Zona de jogos. Há ainda o Inicalizador prático que oferece uma interface de simples utilização, com menus de acesso grandes a apps essenciais, como contactos, chamadas, mensagens ou câmaras.

O smartphone tem um desempenho fluido na maioria das tarefas, no entanto, é notória alguma lentidão na troca de apps, principalmente nas que requerem mais processamento.

Nos testes de benchmark Antutu (v9.3.9) obteve 274418 pontos e no Geekbench 5 obteve 490 pontos em single-core e 1544 pontos em multi-core.

O sensor térmico InfiRay

O Doogee S98 Pro conta com um sensor térmico InfiRay que se caracteriza por oferecer a mais alta resolução térmica, com o dobro do número de píxeis térmicos de outros sensores. Assim será possível detetar com maior precisão correntes de ar, humidade, fugas, temperaturas elevadas, curtos-circuitos ou até animais no escuro.

Este sensor ainda tem tecnologia Dual Spectrum Fusion Algorithm, que permite que as imagens do sensor térmico e do sensor primário sejam colocadas uma sobre a outra, podendo o utilizador ajustar o nível de transparência de detalhes térmicos desejados sobre a imagem real. Isso permitirá, por exemplo, rastrear com precisão um ponto problemático.

No smartphone há uma app dedicada à utilização deste sensor, como nome InfiRay que permite avaliar uma série de parâmetros específicos ao nível da temperatura, e ainda ajustar as definições de forma precisa.

A temperatura captada pelo sensor tem uma precisão muito boa, tendo sido feitos vários testes de comparação com outro termómetro infravermelho, apesar de nalguns casos haver ligeiras variações, não foi nada de relevante.

A imagem térmica permite ainda de forma rápida avaliar se existe algum problema, por exemplo, numa ligação elétrica ou equipamento eletrónico.

As câmaras num rugged phone

As câmaras correspondem às expectativas face à gama onde se inserem. Estamos a falar de uma câmara principal de 48 MP e uma câmara de visão noturna de 20 MP.

É esta segunda que permite captar imagens no escuro total, podendo ser útil para os exploradores da natureza ou em trabalhos específicos, onde a captação de imagens em condições luminosas mais fracas poderá ser essencial.

A app dedicada à câmara é de utilização simples, com os ajustes rápidos posicionados em cima e os modos na zona inferior, junto ao obturador. Os modos disponíveis para captação de fotos e vídeo são: Foto, Vídeo, Visão noturna, Retrato, HD, Modo Noturno, Foto Dinâmica, modo profissional, Panorama, câmara lenta, Tempo decorrido e Digitalização Inteligente.

Eis alguns exemplos:

Veredicto

A robustez do Doogee S98 Pro é comprovada pelos certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Esta é assim uma máquina que passou nos testes de resistência a imersão na água, jatos de água, variações de temperatura extremas, quedas, poeiras... e mais alguns testes associados.

Esta robustez aliada à bateria de 6000 mAh que durou 4 dias com utilização moderada, fazem com que o smartphone seja relativamente grande e pesado. Não é algo que se estranhe, já que acabam por ser características comuns neste tipo de dispositivos.

O foco deste smartphone robusto da Doogee está no seu sensor térmico e que se revelou muito eficaz na deteção das diferentes temperaturas em diferentes ambientes.

Destaque ainda para o desempenho e captação de fotos dentro daquilo que é expectável na gama. Além disso, destaca-se a captação de imagens com a câmara de Visão noturna que oferece detalhes únicos nas imagens em ambientes de total escuridão.

O rugged phone Doogee S98 Pro está agora disponível com grande desconto de lançamento, no AliExpress a partir de 387,98€ (IVA incluído) para os primeiros 5 dias. Também pode ser comprado na loja online Doogeemall.

Doogee S98 Pro

O Pplware agradece à Doogee pela cedência do rugged phone Doogee S98 Pro para análise.