Com a chegada em massa dos carros elétricos, todas as grandes marcas têm adaptado os seus planos. Querem eliminar o motor de combustão e têm já datas bem definidas para este momento que surgirá em breve.

O Parlamento Europeu veio agora dar uma ajuda precisa e estabeleceu uma meta bem definida para este movimento. Na Europa não vão ser vendidos carros com motor de combustão após 2035.

O Parlamento Europeu aprovou recentemente uma proposta da Comissão que proíbe a venda de novos veículos com motor de combustão a partir de 2035. Isto leva a que, na prática, só seja permitindo a venda de veículos novos elétricos.

Os eurodeputados reunidos em Estrasburgo validaram esta proposta por 339 votos a favor, 249 contra e 24 abstenções. O texto que resultou definiu a regulamentação das emissões de dióxido de carbono (CO2) dos automóveis e carrinhas, que faz parte do ambicioso plano climático da União Europeia (UE).

O texto adotado, após intensa discussão entre os eurodeputados, inclui os objetivos intermédios propostos pela Comissão Europeia. Quer uma redução de 15% nas emissões de automóveis até 2025 e uma redução de 55% até 2030.

Ainda que Parlamento não tivesse conseguido chegar a acordo sobre uma reforma do mercado do carbono, aprovou vários outros textos do pacote climático, "Fit for 55". Este inclui o aumento de objetivos vinculativos para a captura de CO2 por "sumidouros de carbono" naturais (como florestas ou uso do solo).

A iniciativa aprovada tem ainda de ser negociada com cada Estado membro. Os países da UE deverão debater a sua posição sobre a descarbonização do setor automóvel no Conselho de Ministros do Ambiente no dia 29 no Luxemburgo.

O transporte é um dos maiores emissores de CO2 na UE, sendo os automóveis, só por si, responsáveis por 12% do total de emissões de gases com efeito de estufa. A norma final será negociada entre o Parlamento, Conselho e Comissão no segundo semestre do ano, quando a República Checa, ocupará a presidência do Conselho da UE.