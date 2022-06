O AirDroid Cast é um daqueles softwares que faz falta a todos. Porquê? Porque se trata de uma potente solução que permite a qualquer pessoa configurar as suas sessões de partilha do ecrã de forma fácil, rápida e fiável de um smartphone Android ou iOS para outro dispositivo como um PC ou Mac.

A grande surpresa do programa, que o distingue dos demais, é o facto de possuir uma grande variedade de ferramentas de partilha e controlo adequadas tanto para novatos, para equipas, como para empresas de todos os tipos, seja grande, média ou pequena.

O que é o AirDroid Cast?

Em suma, podemos definir o AirDroid Cast como completa aplicação, simples, que permite partilhar ou espelhar o ecrã do Android ou o iOS para um PC. Para começar a experimentar, basta fazer o download aqui.

No fundo, este é um utilitário de controlo que permite partilhar ecrãs móveis com qualquer Windows ou computador e, também, assumir o controlo direto destes dispositivos móveis num computador.Por exemplo, o sistema também funciona com um browser:

Espelhar um browser

Com AirDroid Cast Web, pode atirar remotamente os seus ecrãs para um computador, telefone, tablet, TV, ou outros dispositivos.

O lançamento do ecrã ganha vida com apenas alguns cliques no web browser a partir de qualquer lugar e em qualquer altura!

Não é necessário descarregar ou instalar: o AirDroid Cast Web é um assistente fiável sem as restrições de cabos, quer esteja a trabalhar à distância, em viagem, ou num local de trabalho/entretenimento temporário. Tudo o que precisa é de um dispositivo que tenha um web browser para receber um ecrã do Android/iOS/Windows/Mac/ dispositivo sem instalar software! Suporta múltiplas plataformas sem limite: o AirDroid Cast Web é compatível com múltiplos dispositivos sem problemas, independentemente do sistema que estes dispositivos utilizem. Qualquer dispositivo com um web browser pode tornar-se um recetor de ecrã, quer seja um telemóvel, tablet, computador, ou televisão inteligente. Espelho sempre seguro e sem fios, não importa: não se deixe mais limitar por uma rede LAN. Espelhar via AirDroid Cast Web é fácil de efetuare funciona sem problemas e não importa se os seus dispositivos estão ligados às mesmas redes Wi-Fi ou móvel.

O espelhamento do ecrã ganha vida com apenas alguns cliques no web browser a partir de qualquer lugar e em qualquer altura!

Partilha de ecrã com suporte a iOS e Android, PC e Mac

Assim, encontramos total suporte para partilhar ecrã com utilizadores iOS e Android, a aplicação consegue mostrar ecrãs de smartphones em ecrãs maiores, e mesmo deixar assumir o controlo de dispositivos móveis remotos. Uma das mais poderosas do seu segmento.

De antemão, podemos afirmar que o núcleo de trabalho e operabilidade do AirDroid Cast reside numa interface simplificada e ainda num conjunto de ferramentas fácil de usar, permitindo a qualquer pessoa tirar o máximo partido da partilha de ecrã entre o seu PC de casa ou do trabalho e um dispositivo móvel.

Funciona, mesmo em PCs antigos!

Na verdade, a aplicação é leve e rápida e pode ser instalada mesmo em desktops ou portáteis mais antigos e corram versões mais antigas do Windows. Uma vez em funcionamento, os utilizadores têm a maneira fácil de lançar o ecrã de dispositivos Android ou iOS no ambiente de trabalho do PC, lançar o ecrã do PC Windows para um dispositivo móvel, e até mesmo lançar o ecrã do dispositivo MacOS!

Como funciona?

Antes de mais nada, todo o procedimento de iniciar a sessão de partilha nos dispositivos que executam a aplicação AirDroid pode ser feito de várias maneiras:

Através de um código QR ou escrevendo o Código da Transmissão,

Através de um cabo USB para transmitir o ecrã, o que diminui, e muito, os delays de transmissão, obtendo imagens mais nítidas.

Espelhar ou transmitir o ecrã de qualquer dispositivo compatível com AirPlay, como iPhone, iPad ou Mac. Na verdade tanto o seu PC Windows omo Mac podem ser transformado num recetor AirPlay, o que permite ver vídeos, filmes ou jogar num ecrã maior.

De facto, a partilha pode ser feita de forma sem fios, via Wi-Fi local, ou por ligação à Internet. Logicamente não ficou de fora a possibilidade de poder executar a tarefa via cabo USB entre um PC e um dispositivo móvel, como referimos previamente!

Por outro lado, a ligação também pode ser estabelecida ao utilizar o serviço regular AirPlay em dispositivos compatíveis como o iPhone, iPad, ou mesmo um Mac.

Primordialmente, tudo isto é possível porque o AirDroid Cast transforma qualquer PC num verdadeiro receptor AirPlay.

Vantagens e versatilidade

Ao mesmo tempo que a versatilidade do AirPlay é algo inigualável, o software também permite aos seus utilizadores não só estabelecer ligações seguras e fiáveis sempre que quiserem, mas também misturar e combinar o tipo de sessões de casting que estão em uso.

Eventualmente, a aplicação suporta um máximo de 5 partilhas de ecrã em tempo real, a funcionar em simultâneo, com uma opção para o utilizador assumir qualquer um dos dispositivos que esteja ligado mas somente se o cliente o permitir.

Nesse sentido, esta é uma função muito conveniente pois pode contribuir para resolver vários problemas a amigos, familiares, colegas de trabalho, clientes, e outras situações que assim o necessitem.

Acima de tudo, o AirDroid Cast é uma aplicação única mas simples, com toda a fiabilidade na partilha de ecrã que pode transformar a forma como os utilizadores se estão a ligar aos seus dispositivos móveis.

Além disso, oferece:

vídeo de alta qualidade,

áudio bidirecional completo,

e a capacidade de assumir o dispositivo remoto para controlo remoto,

AirDroid Cast pode servir qualquer pessoa, desde novatos a profissionais.

Contras:

Ainda assim, existe uma versão gratuita, mas convenhamos, algo mais limitada e não seria de esperar outra coisa face à qualidade do software.

Basicamente, o AirDroid Cast pode ser utilizado gratuitamente num ambiente de espelho local, enquanto que o espelho distância e as ferramentas para o controlo remoto de um dispositivo estão disponíveis apenas em versões de licença de subscrição premium que começam com um preço acessível de $2,49 por mês.

Guias disponíveis

Na verdade, pela versatilidade e usabilidade da marca, foram criados manuais que, apesar de estarem em inglês explicam passo a passo cada um dos detalhes em cada situação onde se aplica.

Senão, reparemos:

Preços e características:

Características Espelho Local Gratuito Espelhar imagem $ 2.49 /mês $ 19.99 /ano Espelhar & controlar $ 3.49 /mês $ 29.99 /ano Dispositivos que podem ser logados 1 3 (apenas nas subscrições anuais) 3 (apenas nas subscrições anuais) Dados ilimitados sob o mesmo Wi-Fi √ √ √ Ecrã do dispositivo Android espelhado √ √ √ Ecrã do dispositivo iOS espelhado √ √ √ Ecrã do dispositivo Windows espelhado √ √ √ Ecrã de dispositivo macOS espelhado √ √ √ Sem marca de água √ √ √ Máximo de 5 dispositivos em 1 computador √ √ √ Áudio bidirecional √ √ √ Utilizar um cabo USB para espelhar o ecrã √ √ AirPlay Service √ √ Espelho remoto √ √ Controlo do dispositivo Android √ Control do dispositivo iOS √

Conclusão

Em resumo, claramente que estamos perante uma ferramenta desafiando e das mais completas do seu género. A sua capacidade e flexibilidade demonstram bem o potencial do software.

A extremas possibilidade de criar um espelho de nosso smartphone e até mesmo da possibilidade de tomar o controlo do mesmo em qualquer momento ou dispositivo compatível pode ser uma grande mais-valia, seja na ajuda de um amigo, seja na assistência de um cliente.

Programa, sem dúvida, recomendado.