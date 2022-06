Primeiro autocarro expresso 100% elétrico já circula em Portugal

Portugal tem apostado bastante na mobilidade elétrica. O número de postos de carregamento estão a aumentar, o Governo tem vindo também a apoiar na compra de veículos elétricos e não administração pública também tem havido mudanças.

O primeiro autocarro expresso 100% elétrico já começou a circular em Portugal. Saiba onde.

Para além dos autocarros 100% elétricos, dos autocarros movidos a biogás, e de autocarros equipados com painéis solares, a serem lançados em breve numa linha internacional que tem Portugal como destino, a FlixBus encontra-se a desenvolver o primeiro autocarro europeu de longo curso alimentado por células de combustível de hidrogénio, em conjunto com a Freudenberg e a ZF.

Lançado no Terminal Rodoviário de Bragança, o primeiro autocarro de longa distância 100% elétrico em Portugal. Depois dos testes-piloto com autocarros de longa distância 100% elétricos na Alemanha e em França e do lançamento das primeiras viagens interestaduais com autocarros 100% elétricos nos Estados Unidos, é a vez de Portugal receber o primeiro autocarro expresso 100% elétrico, que irá operar na ligação entre o Porto e Bragança, revela o Notícias do Nordeste.

O veículo, que permite viagens 100% neutras em carbono, tem capacidade para 47 passageiros e uma autonomia a rondar os 350km. O tempo de carregamento é de três horas.

Dados oficiais indicam que, em 2019, viajaram nos chamados expressos, em Portugal, cerca de 6,6 milhões de passageiros, quase o mesmo que em comboios intercidades e longo curso (6,7M), o que atesta a importância deste meio de transporte para o País, que é complementar ao comboio.