Apple perde direitos sobre o seu icónico slogan “Think Different”

O icónico slogan "Think Different" tem acompanhado a Apple ao longo de todos estes anos de existência. Contudo, a sua utilização na verdade tem ficado um pouco de parte nos anúncios da empresa.

Por este motivo, na União Europeia, a Apple acaba de perder os direitos sobre o seu slogan.

Foi na quarta-feira que o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu oficialmente que a Apple não é mais a única empresa que pode usar o slogan "Think Different". Agora qualquer um pode "pensar diferente" e os motivos são claros.

A decisão é resultado de um pedido da Swatch, a relojoeira suíça, que solicitou às autoridades da UE que a marca registada da Apple fosse anulada. Este pedido foi feito em 2016 com base no facto da Apple simplesmente não estar a utilizar o slogan.

Em contraponto, a Swatch estava a usar o seu “Tick Different” de forma ativa nas suas campanhas de marketing.

Segundo uma decisão de 2018, a Apple estava a usar o slogan de forma muito esporádica, em eventos especiais ou para celebrar pessoas, pelo que não haveria necessidade de ter a marca como registada.

Depois de ter recorrido da decisão e de ter perdido novamente, a empresa entrou com um processo no tribunal suíço para impedir o uso do slogan pela Swatch, que acabou por ser recusado. Já em 2021, a empresa de Tim Cook voltou a colocar um processo contra a Swatch no Tribunal de Justiça da União Europeia cuja decisão saiu agora.

O Tribunal observa que, contrariamente ao que a Apple alega, a conclusão da Câmara de Recurso quanto ao caráter distintivo das marcas contestadas não é contrariada por um conjunto de provas destinado a provar que as mesmas foram efetivamente utilizadas.

Para quem acompanha os eventos da Apple poderá confirmar que o seu "Think Different" há muito que não é utilizado. Ainda no início da semana no arranque do WWDC 22 o pudemos confirmar.