Leve o jogabilidade das consolas para o seu smartphone com o novo Razer Kishi V2

A Razer é uma das empresas mais fortes no que respeita aos equipamentos para o segmento gaming. Com um portfólio invejável, a marca norte-americana continua a lançar regularmente no mercado novidades interessantes para os consumidores adeptos deste setor.

Desta forma, a empresa lançou agora o seu novo acessório Razer Kishi V2, para levar toda a experiência das consolas para o seu smartphone Android, ao mesmo tempo que recria a forma como o gaming é feito nestes dispositivos.

Razer Kishi V2: Todo o poder gaming no seu smartphone

A Razer lançou o seu novo gadget Kishi V2, um comando para jogos adaptado ao smartphone, dando ao equipamento todo o controlo e jogabilidade com a qualidade que encontra nas consolas. Esta novidade surge para dar resposta a um mercado cada vez mais apelativo, onde há um significativo crescimento dos jogos na nuvem e streaming. Como tal, o Razer Kishi V2 proporciona aos gamers a solução mais simples e fácil para jogarem com um controlo absoluto da experiência.

Para já, o acessório foi lançado para smartphones Android, mas a versão para os iPhones da Apple vai chegar no final desde ano.

O Kishi V2 foi inspirado no premiado comando de consolas Razer Wolverine V2 e apresenta os mesmos botões de alta qualidade com os novos controlos táteis microswitch que trazem melhorias líderes no mercado de hardware gaming para os dispositivos móveis.

De acordo com os detalhes, o botão 'Partilhar' permite que os jogadores guardem de forma rápida a imagem perfeita ou vídeos para partilharem com seguidores e amigos. O equipamento conta ainda com dois botões multifunções e é capaz de iniciar a nova aplicação Razer Nexus com o clique de um botão. Assim sendo, o Kishi V2 está então otimizado para o máximo desempenho nos mais recentes jogos AAA disponíveis por transmissão ou jogos nativos em dispositivos móveis.

Tal como podemos ver nas imagens acima, o Razer Kishi V2 é extensível e adapta-se a qualquer smartphone, estando já preparado para modelos futuros que vão chegar ao mercado este ano. Tem um design interessante, com pega fácil o que permite que o leve para qualquer lado com o máximo conforto.

Segundo Richard Hashim, diretor da divisão de Dispositivos Móveis e Consolas Razer:

O Razer Kishi original abriu as portas para uma nova categoria de comandos com a qualidade de consola no mercado de jogos em dispositivos móveis, e estamos entusiasmados em ver o Kishi V2 melhorar essa experiência de todas as maneiras possíveis. Com a tecnologia de ponta que incluímos no Kishi V2, os jogadores podem desfrutar do mesmo aspeto dos seus jogos favoritos de consola e PC onde quer que estejam, sem perder um segundo que seja.

O Razer Kishi V2 suporta a mesma jogabilidade de baixa latência do seu antecessor e oferece controlo em jogos nativos e jogos na nuvem através de uma ligação USB-C e portas de carregamento com passagem de energia que permitem o carregamento do dispositivo sem interromper o jogo.

As dimensões do equipamento são 47 mm de altura, 220 mm de largura e 117 mm de profundidade e pesa 284 gramas. O Kishi V2 para Android começou a ser vendido a partir do dia 8 de junho e o modelo para iOS vai apenas chegar ao mercado no mês de outubro. O preço recomendado é de 119,99 euros.

Pode ver mais detalhes do Razer Kishi V2 aqui.