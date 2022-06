O Windows 11 é já um sistema estável e que funciona de forma perfeita na maioria das situações. Não está exposto a problemas conhecidos e consegue dar aos utilizadores o que estes procuram para usar no dia a dia.

Ainda assim, existem situações em que o Windows 11 tem comportamentos que não eram esperados e que nem sempre são simples de resolver. A Microsoft dá ao seu sistema algumas ferramentas úteis e hoje trazemos uma que podem usar quando têm problemas de rede.

Não é uma situação normal ou esperada, mas por vezes o Windows 11 apresenta problemas aos utilizadores. Resultam de várias situações e nem sempre podem ser controladas ou até resolvidas de forma simples e rápida.

Claro que a Microsoft não deixa os utilizadores sem ajuda e por isso tem no Windows 11 um conjunto de ferramentas que podem ser usadas. No caso da rede, seja por cabo ou WiFi, existe um simples comando que podem usar e que elimina todas as configurações.

Caso estejam nesta situação, basta abrir uma janela do Terminal com permissões de administrador e executar os comandos certos. Para iniciar devem usar o comando netsh int ip reset, para eliminarem todas as configurações já aplicadas antes e que devem ser a fonte de problemas.

Ao executar o comando o utilizador deverá ver um lote de respostas com o resultado "Resetting, OK!", o que indica que está a correr como pretendido pelo utilizador. No final não deverá ser vista qualquer diferença para o utilizador.

Tal como deverá ser indicado no resultado final do comando, a ação seguinte deverá ser o reiniciar do Windows 11. Após esse passo o Windows 11 deverá ter recuperado e deixado de apresentar qualquer problema. Tudo deverá estar agora completamente normal e funcional.

Esta é, provavelmente, a forma mais simples de resolver todos os problemas de rede do Windows 11. Ao fazer uma limpeza às definições de rede tudo deve voltar ao seu momento inicial e assim ficar pronta para ser usada.