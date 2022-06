Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Que antivírus devo usar no Windows e no smartphone?

Boa tarde sou novo nestas andanças podem aconselhar qual o melhor antivírus para uso doméstico para Windows e smartphone. obrigado António Hélder Silva

Resposta:

António,

A Microsoft oferece aos utilizadores dos seus sistemas operativos uma solução de segurança que pode ser usada para garantir a segurança necessária ao Windows.

O Microsoft Defender está presente de forma nativa e por isso poderá ser usado de imediato para o proteger.

No que toca ao smartphone, estes tipicamente não necessitam de qualquer antivírus, desde que os utilizadores não tenham comportamentos de risco.

Isto significa instalar apps apenas de fontes seguras e não clicar em links suspeitos que cheguem por mensagens ou por SMS.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ligar uma disquete de 3,5 ao PC?

Caros Amigos PPLWARE, Um agradecimento prévio pelo vosso excelente trabalho. A questão: Como posso recuperar dados de disquetes 3.5? Já tentei com drive usb mas os computadores atuais não reconhecem. Haverá solução? Obrigado. Cumprimentos, José Gomes

Resposta:

José,

Bons velhos tempos!! Mas… o que pede é um pouco contra-senso! Ter “disquetes de 3.5” e “recuperar” na mesma frase é algo que apenas milagrosamente funcionava! Se começou a falhar, então trata-se de um caso perdido.

Naturalmente pretende apenas copiar os dados lá existentes, partindo do princípio que as disquetes estão legíveis. Sendo esse o caso, e não havendo um computador antigo disponível com porta paralela de 34 pinos, e a respetiva drive, claro, a solução pode passar por um adaptador USB.

A drive USB que estará a tentar usar, provavelmente já é demasiado antiga para que um computador atual seja, utilizando um sistema operativo recente, consiga instalar devidamente os drivers para que funcione corretamente.

Assim, o que sugiro é que vá, por exemplo, ao Aliexpress e pesquise por algo como “floppy drive usb adapter”. Por menos de 10€ consegue um adaptador USB compatível pelo menos com o Windows 7, algo que já lhe dá garantias de compatibilidade para o Windows 10 ou 11. Será esse o caminho para fazer o que pretende.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ligar uma Apple TV a outra rede para ter o serviço MEO?

Bom equipa! Tenho uma Apple TV na minha residência com internet fibra VODAFONE e no meu restaurante tenho pacote MEO FIBRA com canais premium, gostaria de saber se é possível aceder aos canais “simulando” que estou na rede da MEO. Basta adquirir um segundo router com capacidade de criar servidor OPEN VPN em modo Bridge ? Mas na Apple TV não existe App VPN na sua loja. Se eu configurar no router da meo o serviço DDNS e deixar o computador ligado, na Apple TV basta configurar o DNS ? Ou preciso sempre da VPN ? Melhores cumprimentos, Francisco Martins

Resposta:

Francisco,

Dado que o serviço da MEO apenas funciona dentro da sua rede, mesmo que seja doméstica, a Apple TV terá sempre que estar, virtualmente, nesta rede.

Isso é realizado através da utilização de uma VPN onde o ponto de destino é a rede da MEO.

Assim, e porque a Apple não suporta a utilização de clientes de VPN, terá de ser o seu router a fazer a ligação para a rede da MEO.

Isso obriga a 2 coisas. A primeira é que tenha um servidor dentro da rede da MEO para receber as ligações. A segunda é que o router da Vodafone ou outro consiga fazer a ligação ao outro e assim encaminhe o tráfego para este ponto.

Só assim irá conseguir ter o serviço da MEO em casa, mas com um pormenor que não deve deixar de ter em atenção.

Todo o tráfego da rede de casa será encaminhado para esta rede e poderá tornar-se mais lento.

[Respondido por Pedro Simões]

Que portátil de 13 polegadas devo escolher?

Olá a todos. Estou a procurar um computador portátil, com um monitor 13.3 para questões de trabalho. Procuro um que possua um bom poder de processamento, para programas como o SPSS e outros que poderei utilizar como o math lab, e que permita a edição de imagens (questões educacionais e científicas) e vídeos (estes últimos muito ocasionalmente). Já pesquisei alguns, mas nenhum deles tem uma gráfica dedicada pelo que fico sem saber qual seria uma boa opção. Para um orçamento de 1100 euros, há algum que me possam aconselhar? Muito obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

Primeiro que tudo, uma gráfica dedicada talvez não seja um requisito que precise. As gráficas integradas atuais, tanto Intel como AMD, são bastante poderosas para a esmagadora maioria das tarefas, incluindo alguns jogos já com um nível gráfico considerável. Portanto, se não pretende um computador para jogos, esse será um requisito que, na verdade, não precisa.

Um orçamento de 1100€ dá para um computador de gama já bastante interessante, onde se inclui por exemplo o MacBook Air 13,3 com o Apple M1 e 8GB de RAM.

O Microsoft Surface Laptop 4 ou mesmo um Surface Pro 8 também estão dentro desses valores, não esquecendo os Asus Zenbook 13 com ecrã OLED ou o Dell Latitude 3301.

Acredito que preferia ter uma resposta mais concreta, com a sugestão de um modelo em específico, mas a verdade é que a concorrência apertada leva a que a maior parte das marcas seja bastante competente, onde o orçamento disponível é geralmente a maior condicionante na escolha. Sugerir um modelo específico baseado no preço e pouco mais, seria algo com pouco fundamento

Visite a sua loja preferida na secção de computadores portáteis, filtre por tamanho de ecrã, ordene por preço e use a sua preferência de marcas para perceber o que terá disponível. Dentro dessa preferência, já conseguirá perceber que modelos oferecem melhores características, mais RAM e armazenamento interno, melhor tecnologia de ecrã, melhor desempenho e melhor autonomia, entre outros.

Boas escolhas!

[Respondido por Hugo Cura]

Posso ligar uma placa de rede USB a uma Mi Box da Xiaomi?

Boa tarde, Tenho uma box Android Xiaomi MI Box e gostava de saber se é possível ligar à porta USB uma placa de rede portátil? Obrigado rdd35779

Resposta:

RDD,

A Mi Box da Xiaomi está capacitada para receber qualquer ligação USB de uma placa de rede.

Bastará ligar qualquer adaptador para que a nova placa de rede seja detetada e fique pronta a ser usada.

No entanto, alertamos que existem relatos esta solução pode não melhorar as ligações, tornado-as até mais lentas.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso usar uma imagem do Windows noutro PC?

Olá a todos. Eu tenho a imagem do sistema de um computador que possuo que foi para a garantia. A solução que me foi proposta foi troca de equipamento por um semelhante, da mesma marca e tudo, mas com um processador um pouco melhor. É possível recuperar a imagem do sistema neste outro computador? Ao fazê-lo tenho depois de instalar novos drivers? Muito obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

Em teoria é possível fazer o que estão a propor, ou seja, colocar uma imagem do sistema noutra máquina, com hardware diferente.

O que deve ter em conta é que todos os drivers presentes vão ser errados e terá de os instalar manualmente para que o sistema funcione de forma correta e sem problemas.

Tenha em atenção que as licenças do Windows 10 e posteriores estão associadas ao hardware onde o registo foi realizado, podendo haver a necessidade de contactar a Microsoft para que a licença que tem funcione sem qualquer problema.

Após esse passo, o sistema deverá funcionar sem qualquer problema.

[Respondido por Pedro Simões]

