Razer lança comando Wolverine V2 para a Xbox Series X e S

Com a chegada das novas consolas Xbox Series X e Series S, começam também a surgir novos equipamentos e acessórios para os equipamentos gaming.

A Razer, marca popular sobretudo no segmento dos jogos, lançou agora o comando Wolverine V2 para as novas consolas da Microsoft. Vamos conhecer um pouco melhor este potente produto.

A Xbox Series X e Series S foram lançadas no passado dia 10 de outubro. A Series X é o modelo principal, enquanto que a Series S é a versão menos potente e totalmente digital.

Por cá já temos a Xbox Series X em mãos e também já divulgámos aqui as primeiras impressões da consola. Mas quem não conseguiu comprar a sua a tempo, poderá agora ter que aguardar até abril do próximo ano.

Razer lança comando Wolverine V2 para a Xbox Series X e Series S

A Razer é marca norte-americana sediada na Califórnia, EUA e é também uma das marcas mais conhecida no que respeita a acessórios gaming. Tem ainda um conjunto interessante de smartphones destinados ao segmento dos jogos.

Com a chegada das novas consolas da Microsoft, a marca lançou agora também um comando bastante interessante. Designa-se Wolverine V2 e destina-se à Xbox Series X e Series S.

De acordo com as informações, este comando promete uma maior ergonomia do que os modelos que já vêm com as consolas.

O Wolverine V2 traz um design em forma dr L, o que promove uma maior facilidade ao apertar os gatilhos traseiros. Conta ainda com um D-Pad Mecha-Tátil com botões de ação extra.

O comando é certificado pela Microsoft e, para além das Series X e S, também pode funcionar na Xbox One e no Windows 10. Não tem Bluetooth e funciona através de uma ligação USB, contando para isso com um cabo de três metros.

A marca diz mesmo que este modelo é muito mais ergonómico do que o Wolverine Tournament Edition.

O Wolverine V2 da Razer tem dois anos de garantia e o preço é de 99,99 dólares. Para já ainda não há informações sobre quando poderá chegar a Portugal.