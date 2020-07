Divulgadas imagens com o possível design do próximo Razer Phone 3

Recentemente foram divulgadas imagens do possível aspeto e design do novo Razer Phone 3. Esta é uma marca bastante popular e apreciada pelos consumidores, sobretudo no que respeita ao mundo dos jogos.

Depois de ter sido lançado há 3 anos a edição original deste smartphone, e a segunda versão em 2018, parece que a marca poderá desvendar em breve o Razer Phone 3.

Depois de um período de quarentena e confinamento, as fabricantes retomaram gradualmente os seus trabalhos. Isto fez com que se voltasse a falar em novos produtos, lançamentos e datas de eventos.

No que respeita a smartphones orientados para os videojogos, temos alguns exemplos como o ASUS ROG Phone III, o Nubia Red Magic 5G e o Razer Phone 3. Sobre este último há agora mais algumas novidades.

Imagens mostram o possível protótipo do Razer Phone 3

A primeira edição do Razer Phone veio a público em 2017 e passado um ano foi lançado o seu sucessor. Agora, possivelmente com alguns atrasos devidos à pandemia e crise provocadas da COVID-19, aguarda-se a apresentação do Razer Phone 3.

No entanto, já quase nada é lançado oficialmente sem haver um leak que faz uma antevisão do que está a ser preparado. E foi o que aconteceu com este equipamento.

O utilizador do Twitter @Boby25846908 divulgou imagens do possível protótipo do equipamento, onde vemos a sua parte da frente e traseira.

Na imagem frontal o aspeto não difere muito do Razer Phone 2, no entanto dá a sensação de que as barras superior e inferior diminuíram um pouco de tamanho, dando mais espaço ao ecrã.

Já quanto à parte traseira, o conjunto de câmaras surge numa configuração vertical, enquanto que no modelo anterior essa disposição era horizontal. Pela imagem verifica-se um conjunto de três sensores fotográficos.

Imagens são 70% legítimas de que se trata do protótipo do Razer Phone 3

De acordo com o utilizador do Twitter que divulgou as imagens, a fonte onde as obteve garantiu que o equipamento é 70% legítimo de ser um protótipo da terceira edição do smartphone Razer.

Se a ideia era que a produção de novos Razer estaria fora de questão, estas imagens fizeram soar os alarmes de que pode não ser bem assim. Resta-nos aguardar por mais novidades, idealmente de fontes oficiais da marca.

