Cartões contactless: Limite de pagamentos sem PIN é de 50 euros

No início de Pandemia, o Governo Português aumentou de 20 para 50 euros o limite de pagamentos sem PIN. A medida era temporária, mas foi hoje anunciado que este limite vai manter-se.

A decisão chegou por parte do Banco de Portugal que também revelou que os pagamentos por contactless aumentaram nestes ultimos meses.

O que é um cartão de pagamento contactless?

Em 2013, em Portugal, a UNICRE deu a conhecer um novo método para pagamentos que não necessita que o utilizador introduza o tradicional código PIN, sendo essa validação/autenticação realizada apenas por aproximação do cartão de débito ao TPA (Terminal de Pagamento Automático).

Na prática, os cartões contactless são cartões de pagamento com tecnologia de leitura por aproximação. Estes cartões permitem fazer pagamentos sem ter de introduzir o PIN: para o efeito, basta aproximar o cartão (normalmente, a menos de 4 centímetros de distância) de um terminal de pagamento automático (TPA) preparado para receber pagamentos contactless.

Os cartões com a tecnologia contactless também podem ser utilizados para realizar pagamentos sem recurso a esta tecnologia, incluindo em TPA que não estão preparados para processar pagamentos contactless. Para o efeito, terá de introduzir o cartão no TPA e, para validar a operação, terá de inserir o PIN do cartão.

Limite nos pagamentos vai manter-se nos 50 euros

Em 25 de março de 2020, o montante máximo para pagamentos realizados com a tecnologia contactless sem necessidade de introduzir o PIN passou de 20 euros para 50 euros. Perante o crescimento registado na utilização desta tecnologia, a comunidade bancária nacional, em articulação com o Banco de Portugal e com a SIBS, decidiu, agora, tornar permanente o limite de 50 euros para a realização de pagamentos contactless sem necessidade de introduzir o PIN.

Há cartões de débito, cartões de crédito e cartões pré-pagos com tecnologia contactless. Esta tecnologia também pode ser usada através do telemóvel, relógios ou pulseiras