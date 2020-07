OnePlus confirma: auscultadores OnePlus Buds chegam com o Nord

Afinal, o que vai a OnePlus apresentar no dia 21 de julho que seja realmente uma novidade? Nos últimos dias, têm sido divulgadas de forma oficial uma série de especificações daquele que será o novo smartphone de gama média da marca, o OnePlus Nord.

Agora, acaba de revelar que os auscultadores OnePlus Buds serão lançados no mesmo evento.

OnePlus Buds – é o fim dos fios

Os OnePlus Bullets são dos auscultadores mais populares do mercado. A sua qualidade de reprodução de áudio é irrepreensível, tal como a qualidade dos materiais. Mas têm um problema: fios. Mesmo os modelos wireless têm fios.

A liberdade dos auscultadores wireless é sem dúvida uma vantagem nos dias que correm. A tecnologia Bluetooth, o TWS e os processadores que reduzem o delay de reprodução, são a chave do sucesso.

A OnePlus, com data marcada para o lançamento do OnePlus Nord, acabou de revelar que irá apresentar, no mesmo evento de Realidade Aumentada, os seus primeiros auscultadores sem fios: os OnePlus Buds.

Especula-se que sejam um produto com um design próximo àquele que a Apple criou com os seus AirPods. A caixa de transporte e carregamento terá um acabamento arredondado e ainda um indicador LED de carregamento. Esta informação é apenas especulação, considerando as informações já divulgadas anteriormente. Além disso, terão tecnologia TWS.

Pete Lau, CEO da marca, já referiu que estes Buds serão capazes de oferecer uma combinação perfeita entre qualidade de som, ligação contínua e facilidade de utilização.

O seu preço não deverá ultrapassar os 100 €, mas sobre isto, ainda nada foi adiantado.

No dia 21 de julho, num evento que irá acontecer com recurso à realidade aumentada, a empresa irá então apresentar o seu aguardado OnePlus Nord e os Buds. Espera-se que este evento seja um ponto de viragem para a empresa, segundo a OnePlus será o momento de “novos começos”.