O segmento dos earbuds é bastante popular muito por causa das várias marcas que disponibilizam estas pequenas peças de tecnologia a preços muito apelativos. É claro que a Apple, com os seus AirPods, é vista como uma grande impulsionadora do segmento e do próprio design. A OnePlus ainda não tinha entrado nesta corrida, mas os OnePlus Buds devem estar prestes a chegar.

O grande destaque vai para o facto de incluírem tecnologia TWS.

Os auriculares Bullets da OnePlus são produtos bastante populares. Por exemplo, os Bullets Wireless, utilizam a tecnologia Bluetooth para comunicarem com o smartphone, mas estão ligados um ao outro com um fio que inclui ainda um controlador multimédia e de chamadas. Este tipo de produto é ideal para desporto, dada a segurança que oferecem, caso um deles caia do ouvido.

A total ausência de fios é, no entanto, uma das grandes tendências atuais no que respeita aos equipamentos dedicados à reprodução de som.

OnePlus Buds – os primeiros earbuds OnePlus com TWS

A OnePlus, assim, deverá estar prestes a lançar os seus primeiros auscultadores com tecnologia TWS integrada. É assim expectável que a marca, em julho, lance este produto em conjunto com um smartphone de gama média, o OnePlus Z.

Segundo uma partilha no Twitter, é revelado o nome e o design do futuro produto.

OnePlus Buds será o nome destes earbuds. Neste caso o “Bullets” tradicional dos auriculares da marca parece que foi deixado de lado. Quanto à imagem, temos uns auriculares muito semelhantes aos AirPods da Apple e uma caixa de transporte e carregamento com um acabamento arredondado. Não é garantido, mas pela imagem parece existir um LED indicador na caixa, possivelmente que ficará ligado quando estiver a carregar.

Quanto a especificações, além da tecnologia TWS que garante uma reprodução de verdadeiro som em stereo, é esperado que tenham controlo por toque, Google Assistant e ainda que o emparelhamento com smartphones OnePlus seja feito de uma forma rápida.

Detalhes relativos à autonomia ou cancelamento de ruído ainda não são conhecidos. É provável, no entanto, que estas informações, bem como o preço, sejam desvendadas antes do lançamento oficial dos OnePlus Buds em julho.