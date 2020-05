51 Worldwide Games, uma roda viva de jogos tradicionais para a Switch

A Nintendo Switch encontra-se prestes a receber um jogo que agradará a todos do seio familiar: 51 Worldwide Games.

Como o nome indica, são 51 títulos incluindo jogos de tabuleiro antigos a clássicos modernos que vão manter a família toda entretida.

Foi recentemente anunciada a data de lançamento de 51 Worldwide Games, um título que vai chegar à Nintendo Switch no início de junho (5 de junho) e que vai, certamente, ser uma delícia para toda a família.

Tratam-se de mais de 50 jogos que moldaram culturas em todo o mundo e que surgem agora todos num único pack: 51 Worldwide Games.

No trailer que vos mostrámos em cima, irão certamente descobrir jogos vossos conhecidos e, se calhar, jogos que já não jogam à anos. Esta será uma boa oportunidade também para reviver algumas memórias de outros tempos (e também de outras culturas).

Os mais de 50 jogos presentes em 51 Worldwide Games, podem ser partilhados com amigos localmente ou online, e o trailer agora revelado (ver acima) mostra as diferentes formas como podem ser jogados.

No modo Mosaic pode ligar até quatro consolas através de comunicação local e alinhá-las para formar uma área de jogo de grandes dimensões. Tente organizá-las de diferentes formas e descubra um mundo de possibilidades.

Coo a seguinte imagem demonstra, imaginem só construir uma pista de carrinhos telecomandados com mais 3 amigos e depois juntarem as vossas consolas para que a soma da área das 4 consolas seja a área total ocupada pelo jogo!

Até quatro jogadores podem ligar as suas consolas entre si para competirem em clássicos como Texas Hold’em, através de uma ligação online, jogar com amigos ou serem agrupados com rivais de qualquer parte do mundo.

Todos os jogos incluem pequenas apresentações narradas que servem como tutoriais para explicar as noções básicas.

Há também um lado didático associado ao jogo, na medida que existem jogos que tal como referi acima, são tradicionais de diferentes culturas mundiais (e de outras eras também) e será interessante descobrir curiosidades sobre cada um.

Por exemplo, o termo “ringue” de boxe surgiu porque originalmente era formado por um grupo de pessoas em círculo, de mãos dadas.

51 Worldwide Games chega à Nintendo Switch a 5 de junho, mas já está disponível para download antecipado.