IIIF150 Air1 Pro – um novo smartphone robusto por 160 €

Encontrar um smartphone que responda às mais exigentes necessidades dos consumidores não é fácil. Ter um smartphone que resista a quedas, água, embates ou variações de temperatura é a exigência para muitas pessoas com empregos de maior exigência física. Além disso, estes trabalhos podem não permitir carregar o smartphone a qualquer momento, sendo que uma grande bateria também fará toda a diferença.

Nesse sentido, destacamos o modelo IIIF150 Air1 Pro com um preço de lançamento bastante acessível.

O IIIF150 Air1 Pro surge como uma novidade no segmento dos rugged phones com o seu ecrã de 6,5" com resolução FullHD+. O processador que integra é um MadiaTek Helio P35, oferece 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e ainda pode ser colocado um cartão microSD para expansão até 512 GB.

Na traseira existe um módulo de três câmaras de 48 MP + 20 MP + 2 MP, sendo a de 20 MP com visão noturna e a de 2MP macro. As câmaras contam com 3 flashes e dois sensores de infravermelhos.

A bateria tem uma grande capacidade de 5000 mAh, o que é uma grande vantagem para os utilizadores que vão poder contar com uma enorme autonomia. O carregamento, não sendo dos mais rápidos, é de 18W.

Este smartphone todo-o-terreno vem com os certificados mais comuns deste segmento, IP89, IP69K e MIL-STD-810G, suportando variações de temperatura de -20 ºC a 70 ºC. Tem NFC, sensor de impressões digitais, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0.

O smartphone IIIF150 Air1 Pro está disponível nas cores preto e laranja, por cerca de 160 € com IVA e taxas incluídas e portes gratuitos.

IIIF150 Air1 Pro