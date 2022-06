A Apple está num processo de renovação do iPadOS, com novidades que o tornam um sistema mais ajustado ao que tem disponível. Este tablet está cada vez mais próximo de ser um computador e o seu sistema operativo tem de acompanhar esta mudança.

Uma das novidades apresentadas na semana passada mostrou isso mesmo, com a chegada do Stage Manager, tanto para o iPadOS 16 como para o macOS Ventura. Agora, a gigante de Cupertino revelou a razão porque esta novidade não poderá ser usada por todos os iPad.

O Stage Manager é uma forma completamente diferente de organizar o ambiente de trabalho do utilizador. Arruma as janelas abertas à volta dos lados do ecrã, em miniaturas que podem ser chamadas a qualquer momento. Além disso, permite agrupar janelas para facilitar a realização de tarefas.

Além disso, e tanto no iPadOS como no macOS Ventura, é possível ter uma janela aberta e bem centrada, estando no foco do utilizador. Assim, tudo se centra nesta app e nesta janela, para o utilizador, que se concentra neste espaço de trabalho.

Esta novidade sabe-se agora, não irá estar disponível em todos os iPad onde o iPadOS 16 irá poder ser instalado. Do que foi revelado, apenas os mais recentes e que tiverem presente o SoC M1 da Apple vão poder usar o Stage Manager. A Apple já veio explicar a razão para esta limitação.

O Stage Manager é uma experiência totalmente integrada que oferece uma experiência de janela totalmente nova que é incrivelmente rápida e responsiva e permite que os utilizadores executem 8 aplicativos simultaneamente no iPad e num monitor externo com resolução de até 6K. Entregar essa experiência com o imediatismo que os utilizadores esperam da experiência touch-first do iPad requer grande memória interna, armazenamento incrivelmente rápido e E/S de erã externa flexível, todos fornecidos por iPads com o SoC M1.

Como foi justificado, tudo está assente nos recursos que estes equipamentos conseguem oferecer ao utilizador. Apenas os que têm o SoC M1 presente são capazes de oferecer estas capacidades que o Stage Manager necessita, tanto ao nível de processamento como de memória.

Assim, e como explicado, o Stage Manager será mesmo acessível apenas aos iPad que tenham presente o SoC M1 da Apple. A título de comparação, o iPad Pro atual tem presente este SoC e até 16 GB de RAM, mas o modelo de 2020 possui o Bionic SoC da Apple e 6 GB de RAM.

A Apple não descarta que o Stage Manager possa ser usado em modelos mais antigos e sem o SoC M1. No entanto, e para garantir uma experiência de utilização completa, estabeleceu este limite e irá aplicá-lo.