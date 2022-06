Investigadores desenvolvem turbina a gás movida a hidrogénio puro

As turbinas a gás podem ser encontradas em todo o lado, mas à medida que o mundo transita para emissões zero, as características têm de se adaptar ou ser deixadas para trás. Agora, investigadores da Universidade de Stavanger anunciaram que desenvolveram com sucesso um método para utilizar hidrogénio puro como combustível numa turbina a gás, de acordo com um comunicado de imprensa da instituição publicado a 31 de Maio.

"Estabelecemos um recorde mundial na combustão de hidrogénio em micro turbinas a gás. Ninguém foi capaz de produzir a este nível antes", afirma o líder da investigação.

Um marco importante foi alcançado

A inovação atingiu o seu auge em meados de Maio de 2022, quando um marco importante foi alcançado: a equipa começou a operar a turbina com hidrogénio a 100%. O objetivo final é produzir eletricidade com zero emissões de CO2 nocivas.

A eficiência de funcionamento da turbina a gás com hidrogénio será um pouco menor. O grande ganho, porém, é poder utilizar a infraestrutura já existente. Além disso, não há emissões de CO2 associadas a esta produção de energia.

Disse o Professor Mohsen Assadi, que lidera a investigação. A sua equipa provou agora que pode utilizar hidrogénio nas infraestruturas a gás natural existentes, sem alterar grande parte da sua composição inicial.

Assadi observou ainda que esta investigação diz respeito ao armazenamento, bem como à distribuição de gás combustível:

Primeiro, é necessário um certo esforço para assegurar que a infraestrutura a gás existente possa manusear hidrogénio em vez de gás natural. Em segundo lugar, trata-se de tecnologia de conversão energética, ou seja, a própria tecnologia de turbinas. Foi nisto que nos concentrámos. Contribuímos para adaptações tecnológicas do sistema de combustível e da tecnologia da câmara de combustão.

De onde vem o hidrogénio?

No entanto, a questão permanece: de onde vem este hidrogénio? Embora seja uma das fontes de energia mais limpas, ainda hoje, a maior parte do que produzimos ainda deriva e depende de combustíveis fósseis. Um relatório do Departamento de Energia dos EUA revelou que as fábricas de gás natural eram as fontes de 95% do hidrogénio produzido no país.

Como resultado destes métodos de produção de hidrogénio movidos a combustíveis fósseis, são libertados para a atmosfera gases com efeito de estufa em grandes quantidades. Estes gases agravam a crise das alterações climáticas que o nosso planeta está atualmente a atravessar. No entanto, isto pode ser evitado se for descoberta uma forma ecológica e sustentável de produzir hidrogénio.

No mês passado, uma equipa de investigadores da Universidade de Strathclyde afirmou que a energia solar poderia ser utilizada para a produção de energia de hidrogénio em grande escala.

Existe um abundante recurso energético renovável para enfrentar o desafio da energia sustentável sob a forma do Sol, com a energia a atingir a superfície terrestre oito mil vezes maior do que toda a necessidade energética global anual das nossas sociedades.

Afirmou num comunicado de imprensa o Investigador Principal, Dr. Sebastian Sprick.

Se a equipa da Universidade de Stavanger também pudesse utilizar a energia solar para produzir o hidrogénio para as suas turbinas de gás, então teriam realmente inventado um método de produção de energia sustentável que não fosse verdadeiramente prejudicial para o nosso planeta.

