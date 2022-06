Conheça a máquina que vai dar vida à Cybertruck da Tesla

A Cybertruck da Tesla é uma das grandes promessas da marca, mas está a demorar a ser cumprida. Apesar dos atrasos que já conhecemos, a italiana IDRA mostrou agora o equipamento colossal que lhe dará forma.

Esta prensa de 9.000 toneladas fará a carroçaria do veículo.

Um vídeo partilhado por Sawyer Merritt, um admirador da Tesla, mostra o processo de montagem de uma das Giga Press da fabricante italiana IDRA, utilizadas para a criação de peças fundidas. Seguindo aquilo a que já nos habituou, Elon musk respondeu a essa publicação, feita no Twitter, dizendo apenas “Cybertruck body”.

Uma vez que a Tesla já utiliza algumas prensas da IDRA na sua linha de produção, a resposta do CEO da fabricante confirma que as suas instalações receberão mais equipamentos italianos. Desta vez, a prensa servirá para a prometida Cybertruck.

Confira, abaixo, o vídeo da montagem da Giga Press da IDRA que dará vida à Cybertruck da Tesla:

De acordo com o Teslarati, Elon Musk afirmou que a carroçaria da Cybertruck exigiria uma prensa de, no mínimo, 8.000 toneladas – um valor bastante superior ao exigido para outros veículos da Tesla. Por isso, as 9.000 toneladas desta Giga Press poderão estar associadas a uma atualização do desenho da pickup, ou servir apenas para garantir a fiabilidade na hora da produção.

Vamos utilizar máquinas de fundição ainda maiores para a carroçaria traseira da Cybertruck, porque é um veículo maior e tem uma longa plataforma de camião que vai suportar muita carga. Portanto, vamos utilizar uma prensa de fundição de 8.000 toneladas para a fundição da carroçaria traseira em vez das 6.000 toneladas para o Modelo Y.

Disse Elon Musk.

À partida, a Cybertruck será produzida na Gigafactory da Tesla em Austin, Texas, a partir de 2023.

