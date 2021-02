E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do lançamento do novo Xiaomi Mi 11 e do que poderá trazer o Xiaomi Mi 11 Ultra, listámos o que poderá trazer o Android 12, vimos o que será o smartwatch do Facebook, e muito mais.

A OnePlus tem apostado forte nos seus smartphones nos últimos meses. As propostas são muitas e têm procurado atingir novos mercados onde a marca ainda não tem uma presença, reforçando, ao mesmo tempo, alguns onde já é perfeitamente conhecido.

Se no campo do hardware e do software é já uma marca estabelecida, há um ponto onde tem de melhorar. Falamos da fotografia, onde não é particularmente brilhante e onde há ainda margem para evoluir de forma significativa. Novas imagens mostram agora o OnePlus 9 Pro e há uma surpresa nas suas câmaras!

A Xiaomi reservou o dia de hoje para apresentar ao mundo a versão internacional do seu Mi 11, bem como a própria MIUI 12.5. O novo topo de gama chega com um preço e especificações que vão fazer agitar a concorrência.

Além disso, foi anunciada para breve uma edição especial do Xiaomi Mi 11.

A tecnologia explora diversas áreas para conseguir resolver os problemas que surgem do quotidiano das pessoas. Claramente que esta mochila, que traz dentro uns amortecedores geradores de eletricidade, ainda não será um produto final e usável. Contudo, a ideia é descobrir o mecanismo, desenvolvê-lo numa micro escala até ser possível produzir numa versão exequível.

Esta mochila transportável consegue gerar atualmente energia para alimentar LEDs e outros dispositivos.

Daqui a poucos dias estarão na órbita de Marte três naves que partiram da Terra há cerca de 7 meses. A sonda da China está quase lá, já conseguiu fotografar o planeta, a Perseverance da NASA chega no próximo dia 18 de fevereiro e a nave dos Emirados Árabes Unidos foi a primeira a entrar na em órbita marciana.

Esta é a maior expedição terráquea alguma vez lançada a um planeta. Assim, das 3, só a árabe ficará pelo espaço, enquanto a missão dos EUA e China irão colocar um ou mais veículos no solo do planeta.

As primeiras versões beta do Android 12 deverão começar a ser disponibilizadas para programadores ainda no final deste mês. Como habitualmente, deverá chegar ao público geral apenas em setembro, mas, entretanto, é preciso preparar tudo para esse momento.

Existem algumas informações já reveladas, no entanto, estas poderão ser as primeiras imagens deste SO da Google e mostram mais alguns pormenores.

Do MIT, conforme muitas vezes lhe mostramos, saem ideias e tecnologias muito curiosas e interessantes. Por exemplo, uma equipa de investigadores criou um sistema capaz de imprimir drones e robôs.

Além da forma do dispositivo, o sistema acrescenta também os circuitos e todos os componentes, tornando-os funcionais.

Talvez tenha lido o título duas vezes para ter a certeza, mas é verdade, não se enganou. Uma empresa no Reino Unido apresentou recentemente um computador portátil completamente diferente de tudo o que conhecemos até hoje.

Chama-se Aurora 7 e é um computador portátil com sete ecrãs, sendo o primeiro no mundo com esta característica.

As últimas semanas têm sido muito importantes para a Tesla. A principal marca automóvel no campo dos elétricos mostra uma posição única no mercado. Avançou em áreas que a vão colocar numa posição de ainda maior destaque no futuro próximo.

Um dos rumores que tem crescido é a da criação e produção de um novo carro elétrico, mais acessível. Elon Musk tem vindo a alimentar estes rumores, mas agora surgiu uma confirmação. O Tesla de 25 mil dólares existirá mesmo e será fabricado na China.

O novo Xiaomi Mi 11 é uma verdadeira máquina de combate à concorrência mais feroz. A sua qualidade, o desempenho e o preço substancialmente mais baixo, fazem dele a escolha para muitos consumidores. Mas a empresa da China terá uma surpresa para breve… ou melhor uma surpresa desvendada antes do tempo.

Conheça todos os pormenores do Xiaomi Mi 11 Ultra com câmara com zoom que pode ir até às 120X e um pequeno ecrã na traseira.

Apesar de se focar na rede social que é, o Facebook tem aberto novas áreas e criado novas soluções noutros campos. A sua aposta no hardware parece cada vez maior e com resultados que podem ser considerados muito interessantes.

O mais recente rumor a surgir no campo das tecnologias dá como certa a criação de mais uma novidade. O Facebook estará a preparar um smartwatch e deverá apresentá-lo ainda este ano. As novidades não devem, entretanto, ficar por aqui,

A linha FE da Samsung, a “Fan Edition”, foi lançada no decorrer do ano passado, como uma reinterpretação do smartphone de topo, mas com um ar mais jovem. Há claro um ajuste das especificações face ao modelo de topo de forma a se conseguir ter um modelo com o melhor processador, mas a um preço consideravelmente mais baixo. Com o lançamento do Galaxy S21 em janeiro será natural que a empresa lance também este ano uma versão FE.

Ainda não existe uma previsão de quando será lançado este modelo e poderá haver um ajuste do calendário de lançamentos da Samsung para este ano, considerando o próprio anúncio do Galaxy S21. Até haver certezas, claro, já começaram a surgir rumores.