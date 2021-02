A bateria é um elemento essencial num smartphone e em qualquer outro dispositivo. Se muitas vezes as limitações estão no hardware, noutras surgem com as atualizações de software que chegam de forma periódica aos equipamentos.

O Galaxy S21 da Samsung está agora a recuperar de um problema desses, que chegou com a mais recente atualização. Esta foi tratada pela Samsung, que assim vê o problema resolvido de forma simples, com mais uma atualização.

Tal como a Google assim exige para o Android, a Samsung tem enviado de forma recorrente as atualizações mensais. Estas focam-se principalmente na segurança e querem dar a este sistema e aos smartphones ma proteção adicional.

Pois a atualização que foi lançada este mês para os Galaxy S21 da Samsung acabou por trazer problemas a estes smartphones. Estes não foram de imediato visíveis, mas limitavam a utilização dos equipamentos. Rapidamente as queixas de problemas de bateria começaram a surgir.

Este problema parecia afetar apenas os Galaxy S21 equipados com o SoC Exynos 2100, presente na Europa e outros mercados. Os consumos de bateria disparavam sem qualquer razão e isso limitava a utilização do smartphone.

Não havendo uma solução imediata, muitos relatavam que ao colocar o Galaxy S21 em modo avião o problema desaparecia e os consumos baixavam. Apesar de não poder ser usado assim, provava que o problema estava no módulo de ligação à rede.

A Samsung tinha reconhecido de imediato o problema e começou a trabalhar na sua resolução. Agora, e poucos dias depois, surge uma nova atualização que promete eliminar o problema da bateria. A descrição apresentada não refere nada de especial nesta nova versão.

Este parece ser assim um problema ultrapassado e que fica no passado. Basta instalar a atualização G99xBXXU1AUB6 que está a ser disponibilizada de forma faseada aos utilizadores Samsung. Por agora está apenas em alguns países, mas rapidamente será generalizada a outros mercados.