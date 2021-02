Sonda Al Amal: Emirados Árabes Unidos partilham foto de Marte

Apesar de todos os problemas no Planeta Terra, existem neste momento três missões a Marte. As missões são da China, Estados Unidos e, pela primeira vez, Emirados Árabes Unidos. As três missões tiveram início em julho de 2020, quando a distância entre a Terra e Marte é relativamente curta.

Neste domingo os Emirados Árabes Unidos divulgam a primeira foto de Marte capturada pela sonda Al Amal.

Sonda Al Amal deve começar a transmitir informação em setembro…

Al Amal (Hope em inglês), Tianwen-1 e Perseverance são as sondas em operação para a descoberta de Marte. A Amal (que significa esperança em árabe) é dos Emirados Árabes Unidos, a Tianwen-1 é a sonda chinesa e a Perseverance é a sonda dos Estados Unidos.

A sonda Tianwen-1 já tinha enviado uma foto da Marte para Terra e agora foi a vez da sonda Al Amal. A foto foi partilhada no Twitter por Mohammed ben Rached al-Maktoum, emir do Dubai e primeiro-ministro do país.

A transmissão da primeira imagem de Marte da sonda Al Amal é um momento decisivo em nossa história e marca a união dos Emirados Árabes Unidos com nações avançadas envolvidas na exploração espacial. Esperamos que esta missão leve a novas descobertas sobre Marte que beneficiem a humanidade.

Mensagem traduzida do tweet

De acordo com os especialistas, através da foto é possível ver o vulcão Olympus Mons, o maior do sistema solar. Podem ainda ver-se três vulcões do Tharsis Monte situados mais à direita, na zona do planeta onde existe mais luz.

Segundo a agência de notícias francesa AFP, a imagem foi conseguida na quarta-feira, um dia depois de os Emirados conseguirem colocar a sonda “Al Amal”, na órbita de Marte.

Aquela sonda foi concebida para fornecer uma imagem completa da dinâmica meteorológica do planeta Marte, “mas é acima de tudo um passo para um objetivo muito mais ambicioso: a criação de uma colónia humana em Marte dentro de 100 anos”.

As previsões apontam para que a sonda dos Emirados comece a transmitir informação em setembro, dados que estarão disponíveis para os cientistas de todo o mundo.

