MIT: Investigadores criam sistema capaz de imprimir robôs e drones

Do MIT, conforme muitas vezes lhe mostramos, saem ideias e tecnologias muito curiosas e interessantes. Por exemplo, uma equipa de investigadores criou um sistema capaz de imprimir drones e robôs.

Além da forma do dispositivo, o sistema acrescenta também os circuitos e todos os componentes, tornando-os funcionais.

Sistema pode conceber dispositivos funcionais

Investigadores do Laboratório de Informática e Inteligência Artificial do MIT (CSAIL) criaram um sistema que pode construir drones, robôs e outros dispositivos eletrónicos perfeitamente funcionais.

Então, o dispositivo de nome LaserFactory, inclui um cortador laser com duas partes adicionais: um pacote de software para construção do dispositivo e uma outra máquina que os torna efetivamente funcionais.

A partir dele podem ser concebidos dispositivos completos, pela sua capacidade em adicionar linhas elétricas numa placa de circuito. Ou seja, os utilizadores podem adicionar circuitos e fazer correções num editor 2D. Posteriormente, o software encaminha as diretrizes para o hardware do LaserFactory.

Em seguida, e com o cortador laser em ação, o sistema imprime os circuitos e junta os componentes.

Além disso, o LaserFactory corta a forma pretendida, acrescenta linhas de prata para os circuitos, tratando-as, e acrescenta componentes, de forma a prontificar a utilização do dispositivo criado.

MIT: LaserFactory destaca-se por ser rápido

Conforme expõe o MIT, este novo sistema representa uma extensa variedade de possibilidades, baseadas na rapidez associada. Por exemplo, com ele, é possível construir drones mais rapidamente, sejam eles para operações de busca e salvamento, ou para entregas.

Por outro lado, os utilizadores podem produzir protótipos de produtos eletrónicos, especialmente os dobráveis, pela facilidade em conceber uma estrutura desse género.

Agora, os investigadores do MIT pretendem aperfeiçoar o sistema, melhorando a qualidade e fiabilidade do resultado dos circuitos, de modo a que seja possível, em breve, construir dispositivos mais complexos. Aliás, ponderam ainda estudar e expandir as opções associadas ao sistema. Ou seja, incluir uma impressora 3D, de modo a criar formas mais tridimensionais.

Leia também: