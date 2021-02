Photon: A Webcam Full HD que precisa para a escola online… e não só

Com a passagem das aulas para o online devido à pandemia, há equipamentos que passaram a ser imprescindíveis. Um deles é o computador que deve ter uma boa Webcam, até porque agora os alunos têm de ter imagem na sala de aula virtual.

Para quem procurar uma boa Webcam Full HD (1080p) ao melhor preço, veja as características da Photon.

Reuniões online, reuniões de família, lives no Facebook ou no Instagram… tudo precisa de imagem e de preferência que seja de boa qualidade. É verdade que também podemos usar o smarpthone, mas um computador é sempre um computador. Para isso, convém ter uma Webcam com boa qualidade, dotada de um bom sensor e microfone integrado.

A Prozis lançou recentemente a Photon, uma Webcam Full HD (1080p) que é compatível com Windows, macOS e Linux. Esta câmara tem microfone integrado, tem resolução Full HD e tem Auto Focus e sistema de correção de cores.

A montagem desta Webcam no seu portátil ou monitor é extremamente simples graças ao suporte que a acompanha. A ligação ao PC é feita via interface USB, tendo um cabo de 2,05 metros. A Photon está disponível em preto.

Resumo das características da Webcam da Prozis

Resolução de vídeo: 1920×1080 @ 30 FPS

Sensor: 1/2.7 CMOS

Auto Focus

Microfone omnidirecional

interface USB

Consumo: 2 W

Tamanho do cabo 2,05

Peso: 115

Cor: Preto

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta Webcam Full HD com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).