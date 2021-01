Avião híbrido do MIT poderá reduzir as emissões da aviação

O avião é, sem dúvida, o meio de transporte mais rápido e prático para se efetuarem médias e longas distâncias. Aliás, além do intenso transporte de passageiros, também é comum o transporte de mercadorias. Assim sendo, e como podemos perceber, tem um grande peso na poluição global.

Então, o MIT projetou um novo avião híbrido que pode reduzir a poluição da aviação em até 95%.

Viagens de avião menos poluentes

Conforme revelam pesquisas anteriores, os produtos químicos gerados pela aviação global estão intrinsecamente associados a poluição. Nesse sentido, o MIT projetou um novo avião híbrido que poderia abater esses números.

Os aviões modernos utilizam motores a jato para se projetarem pelo céu. Normalmente, cada motor está posicionado no fundo de cada asa, tendo dentro de si uma turbina de gás que alimenta uma hélice que movimenta o avião para a frente através do ar.

Então, este processo não era compatível com a utilização de dispositivos de controlo de emissões, uma vez que interfeririam com o impulso dos motores e consequentemente reduziriam a capacidade de ascensão das asas.

“Um tremendo desafio de engenharia”

Então, o projeto do MIT altera o desenho convencional e transforma-o num híbrido. Ou seja, os investigadores pretendem integrar a turbina de gás no porão de carga do avião. Assim, em vez de alimentar diretamente as hélices, essa turbina acionará um gerador, também ele dentro do porão, que gerará a eletricidade.

Dessa forma, é possível fornecer energia elétrica às hélices do avião montadas nas asas. Mais, as emissões produzidas pela turbina de gás poderiam entrar para o sistema de controlo de emissões, semelhante ao encontrado nos veículos a diesel.

Ou seja, os investigadores do MIT inspiraram-se nos sistemas já existentes em transportes terrestres, de forma a controlar as emissões de poluentes.

Isto seria um tremendo desafio de engenharia, mas não há limitações físicas fundamentais. Se quiser chegar a um setor de aviação de rede zero, esta é uma forma potencial de resolver a parte da poluição atmosférica […].

Disse o professor de aeronáutica e astronáutica do MIT, Steven Barret.

Apesar de ser uma ideia inovadora e tecnologicamente possível, os investigadores estão conscientes da dificuldade associada à eletrificação de aviões maiores e mais pesados. Então, o MIT projetou este conceito híbrido.

