Dê vida aos seus projetos criativos com uma impressora 3D

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão hoje disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

Para o ajudar a fazer boas escolhas, hoje deixamos sugestões de impressoras 3D de diferentes tipos, dedicadas a diferentes finalidades.

Creality 3D Ender-3 PRO

A impressora Creality 3D Ender-3 PRO vem com um vidro temperado e a superfície de construção inclui uma plataforma magnética ideal para remover as peças sem as danificar.

É um modelo com uma grande área de impressão, oferecendo 220 x 220 x 250mm. Quanto à impressão, o fabricante garante uma impressão rápida, mas com movimentos suaves, graças ao mecanismo de rolamentos XYZ para uma alta precisão na construção dos objetos.

A fonte de alimentação tem um sistema de segurança e retoma a função de impressão caso a máquina se desligue, acidentalmente ou devido a falha da energia elétrica.

É compatível com vários tipos de filamento de 1,75 mm como PLA, ABS, TPU, sendo qualquer um destes materiais derretido com rapidez para um resultado mais perfeito.

A impressora Creality 3D Ender-3 PRO está disponível por cerca de 149€ (código desconto Y5CE0595A4112001), um excelente preço para uma excelente impressora, ideal para quem está a começar. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu, não estando por isso sujeito a taxas adicionais.

Creality 3D Ender-3 PRO

Artillery Sidewinder-X1

A Artillery Sidewinder-X1 parte de um conceito de impressão 3D semelhante à Creality 3D Ender-3 PRO. Contudo, apresenta um design mais compacto, mas uma área de impressão maior. Em concreto de 300 x 300 x 400 mm.

A resolução é de 0,1mm e suporta filamento de 1,75mm com materiais como PLA, ABS, TPU. Para imprimir os objetos pode haver ligação por cartão de memória ou USB.

Graças ao sensor de filamento, se houver rotura, a impressão não ficará prejudicada. Além disso, para quebras de energia, há também a segurança de que a peça retoma a impressão no ponto onde havia parado.

A impressora 3D Artillery Sidewinder-X1 está disponível por cerca de 313€ utilizando o código de desconto Q5ADA5B76F512000, com envio feito a partir da Europa.

Artillery Sidewinder-X1

Flsun Q5

A Flsun Q5 recorre ao filamento para as suas impressões, contudo, recorre a um sistema Delta, em vez do cartesiano. Aqui área de impressão é em forma cilíndrica, capaz de atingir maior rapidez, com um raio de 200 mm e uma altura também de 200 mm.

Este tipo de impressão oferece também grande detalhe, no entanto, não será útil para a criação de qualquer peça.

Oferece um ecrã tátil em cima e é de montagem extremamente simples.

A impressora 3D Delta Flsun Q5 está disponível por cerca de 190€, um preço muito interessante para uma impressora deste tipo.

Flsun Q5

ANYCUBIC Photon Mono

ANYCUBIC Photon Mono em vez do filamento, recorre a resina líquida para as impressões 3D. Trata-se de um material indicado para a técnica de impressão DLP (digital light projector) tem como base o princípio da estereolitografia, que não é mais que o endurecimento controlado de material líquido (resina) desencadeado pela incidência de luz.

Para que tal aconteça, a luz passa assim por um LCD de alta resolução cuja imagem corresponde a cada uma das camadas que compõem o objeto a imprimir. Esta técnica de impressão 3D permite não só resultados com muito maior detalhe e precisão, como também uma rapidez muito interessante, comparando com a técnica de estereolitografia a laser.

Neste caso, há uma área de impressão de 130 x 82 x 165 mm e é indicado para imprimir objetos pequenos mas que requerem grande detalhe.

A impressora 3D de resina ANYCUBIC Photon Mono pode ser adquirida por cerca de 250€, também com envio disponível a partir de armazém europeu.

ANYCUBIC Photon Mono

Tronxy X5SA

Com a Tronxy X5SA temos também a típica impressão em sistema cartesiano. Contudo, ao invés do suporte por duas barras dos dois primeiros modelos, aqui temos um suporte em quatro apoios, o que garante uma maior estabilidade e consequentemente, resultados bastante precisos. A área de impressão é bastante grande, de 330 x 330 x 400 mm.

A resolução é de 0,1 mm a 0,4 mm e é compatível com vários tipos de filamento de 1,75 mm como PLA, ABS, TPU. Suporta ainda ficheiros em formato G-code e STL.

A impressora 3D Tronxy X5SA, em formato mais robusto, está disponível por cerca de 240€. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Tronxy X5SA