A Philips lançou o Ferrari das escovas de dentes: será a mais cara de sempre?

A Philips anunciou a sua nova escova de dentes elétrica, equipada com um modelo de Inteligência Artificial (IA) de terceira geração que analisa em tempo real a forma como se escova os dentes, mostrando, num ecrã tátil, as zonas da boca que ainda precisam de atenção.

Uma escova que corrige a técnica em tempo real

Escovar os dentes parece uma tarefa simples, mas a verdade é que quase ninguém o faz de forma perfeita. É esse o problema que a Philips quer resolver com a nova geração da linha Sonicare, apresentada este mês.

A Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige integra um modelo de IA processado diretamente no dispositivo, que acompanha os movimentos da escova enquanto é usada.

Um anel luminoso na base muda de cor consoante a forma como se está a escovar, alertando de imediato se o utilizador estiver a fazer demasiada pressão sobre os dentes e gengivas.

O "mapa da boca" que denuncia o que ficou por escovar

A grande novidade está no ecrã tátil incorporado no cabo da escova. Além de permitir alternar entre oito modos de limpeza, como cuidado das gengivas, limpeza máxima ou modo sensível, este ecrã apresenta, no final da escovagem, um verdadeiro mapa da boca.

A imagem divide a dentição em 12 segmentos, pintados a azul ou laranja consoante a eficácia da escovagem em cada zona. As áreas marcadas a laranja são aquelas onde o sistema detetou que o utilizador passou pouco tempo ou fez pouca pressão, um sinal que motiva uma segunda passagem.

A escova conta ainda com sensores de pressão que ajustam automaticamente a intensidade das cerdas quando deteta que se está a pressionar demasiado, protegendo as gengivas de danos causados por escovagem agressiva.

O Ferrari das escovas de dentes

Entre o mapeamento da boca em tempo real e o ajuste automático de pressão, a Philips está claramente a apostar na IA para transformar um hábito do quotidiano numa rotina mais precisa.

Com a chegada a alguns retalhistas norte-americanos e europeus prevista para o outono, bem como expansão para outros países apontada para mais tarde, esta escova de dentes não será acessível a todas as carteiras.

Apesar de a Philips ainda não ter revelado o preço oficial da nova geração da escova elétrica, a atual DiamondClean Prestige 9900, sem ecrã tátil nem mapa da boca, já ronda os 350 euros nos principais retalhistas, em Portugal.