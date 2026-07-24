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A Philips lançou o Ferrari das escovas de dentes: será a mais cara de sempre?

· Gadgets 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Zé Fonseca A. says:
    24 de Julho de 2026 às 10:09

    O mapeamento já é feito só não é por AI.
    As diamondclean series 9000 são sempre as melhores escovas, as anteriores eram muito boas mas tinham o mesmo problema em todas, passados 3-4 anos o botão de on morria por causa da água, com as prestige 9000 isso deixou de acontecer porque passou a vir numa camada isolada, mesmo assim é uma escova que não dura mais de 6 anos, a minha é de 2021 e está quase a pedir a reforma pela bateria, pelo custo delas seria de esperar que durassem mais. Em contrapartida o sistema de rotação e limpeza é inigualável, é como se as outras marcas não soubessem fazer escovas

    Responder
  2. Joao says:
    24 de Julho de 2026 às 10:15

    A minha da oral B custou 419 euros e foi ja no inicio do ano, aqui andam desatualzados

    Responder
  3. B@rão Vermelho says:
    24 de Julho de 2026 às 10:21

    Se é um Ferrari é melhor não comprar, posso não ter maus para o Ferrari das escovas de dentes e ainda acabo por vasar um vista. 😉 😉 🙂

    Responder

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