Funky: Pequena Coluna sem fios com enorme som

É verdade que muitos dos equipamentos que hoje usamos no dia a dia nos permitem ouvir música. No entanto, quando queremos mesmo desfrutar e ouvir em bom som nada melhor que uma coluna externa.

Para quem procura uma pequena coluna, compacta, com bom som e controlos fique a conhecer a Funky.

Coluna Funky: barata e tem autonomia para 14 horas

Tal como temos vindo a referir, no portefólio de equipamentos tecnológicos, direcionados para o áudio, a Prozis comercializa vários produtos muito interessantes. A marca destaca-se pela qualidade de construção e, ao nível do áudio, pela qualidade sonora. Desde headphones até colunas, pode encontrar diversos produtos na categoria Tecnologia e Casa.

Depois de conhecermos a Prozis JAM, hoje vamos ficar a conhecer melhor a Funky, a coluna que funciona sem fios que também é compacta e muito pujante.

A coluna Funky de Prozis é barata e tem uma qualidade de som bastante agradável. Além disso, consegue funcionar a cerca de 30 metros do equipamento fonte do áudio. A bateria desta pequena coluna carrega na totalidade em apenas 2 horas e garante uma autonomia na ordem das 14 horas.

Principais características da coluna Funky

Versão do Bluetooth : 4.2

: 4.2 Alcance : 30m (sem obstáculos)

: 30m (sem obstáculos) Autonomia : 14 horas

: 14 horas Tempo de carregamento total: 2 horas

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta coluna portátil Sem Fios Prozis com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.

Esta coluna está disponível em três cores: