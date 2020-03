JAM: A pequena, barata mas pujante coluna da Prozis

Muitos dos equipamentos que hoje usamos permitem-nos reproduzir diversos tipos de conteúdos como, por exemplo, áudio.. Seja um smartphone, seja um tablet, um smartwatch…todos eles não permitem ouvir música. No entanto, a qualidade áudio destes pequenos equipamentos nem sempre é a mais agradável.

Como solução para o problema, hoje damos a conhecer a coluna JAM da Prozis! Pequena, barata e pujante…o que precisa mais?

No portefólio de equipamentos tecnológicos, direcionados para o áudio, a Prozis comercializa vários produtos muito interessantes. A marca destaca-se pela qualidade de construção e, ao nível do áudio, pela qualidade sonora. Desde headphones até colunas, pode encontrar diversos produtos na categoria Tecnologia e Casa.

A sugestão de hoje vai para a coluna Prozis JAM que é de tamanho reduzido, bastante prática e oferece uma qualidade de som bastante compacta. Com esta coluna os seus dispositivos ganham poder ao nível do áudio.

Outra das características é a autonomia! 28 horas non-stop…leu bem, 28 horas sem parar. O desempenho real da bateria poderá variar obviamente consoante as definições, o ambiente e a utilização.

A Prozis Jam pode manter-se ligada ao equipamento de reprodução até 10 metros de distância.

Principais características

Sensibilidade : 80 dB

: 80 dB Frequência de resposta : 70 Hz – 20 kHz

: 70 Hz – 20 kHz Bateria : 1800 mAh

: 1800 mAh Tempo de carregamento: 3,5 h (Cabo USB)

Na caixa vem…

1 x Prozis Jam

1 x Cabo USB para Carregamento da Bateria

1 x Mosquetão

1 x Manual de Utilizador

A Prozis JAM inclui ainda uma tomada AUX IN e interface de carregamento microUSB. A Jam entra em modo repouso se não estiver emparelhada com nenhum aparelho de reprodução durante mais de 15 minutos.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta coluna portátil Sem Fios Prozis JAM com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.