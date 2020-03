Vários casos judiciais foram acionados contra a Apple depois de se saber que a empresa de Cupertino desacelerava os iPhones com problemas de bateria. Todas estas ações podem agora estar a chegar ao fim. O acordo prevê que a Apple pague 25 dólares por cada iPhone da versão 6 até ao 7 Plus, incluindo o iPhone SE, que corressem a atualização iOS 10.2.1 ou posterior. Os proprietários do iPhone 7 e do iPhone 7 Plus que executaram o iOS 11.2 ou posterior antes de 21 de dezembro de 2017 também são estarão abrangidos pela compensação.

Segundo foi referido pela Reuters, o acordo proposto ainda requer a aprovação do juiz distrital dos EUA, Edward Davila.

Apple: 500 milhões serão um acordo “justo, razoável e adequado”

Os advogados para as ações múltiplas apresentadas chamaram o acordo de classe de “justo, razoável e adequado”. O programa de substituição de baterias com desconto da Apple – agora expirado – ofereceu substituições por 29 dólares por telefone. Nesse sentido, estes advogados querem 93 milhões de dólares, 30% dos 310 milhões de dólares de pagamento. Além disso, querem igualmente 1,5 milhões de dólares em despesas acima e além dos 30%.

A Apple, sobre estas exigências, ainda não teceu qualquer comentário.

Controvérsia da bateria

Contextualizando o problema, tudo aconteceu quando a Apple em janeiro de 2017 lança a atualização iOS 10.2.1. Tal atualização trazia uma resolução ao problema que estava a afetar milhares de iPhones. Estes, sem razão aparente, desligavam-se, dependendo da voltagem de saída da bateria.

Nos iPhones com uma bateria gasta e quimicamente descarregada que não consegue manter a sua carga com o tempo, uma voltagem muito baixa para a carga de um iPhone poderia fazer com que o smartphone se desligasse inesperadamente, de modo a proteger os seus componentes.

A solução da Apple foi “suavizar os picos instantâneos” onde as baterias gastas eram detetadas, atrasando efetivamente o iPhone no processo solicitado. Depois de admitir em dezembro de 2017 que alguns iPhones eram abrandados por software, para evitar que estes dispositivos se desligassem sem aviso, a Apple pediu desculpas. Além disso, abriu um programa de substituição de baterias fora de garantia ao preço de 29 dólares.

Posteriormente a ter reconhecido que atuava de modo a desacelerar os equipamento, a empresa foi atingida por uma série de tentativas de ação judicial. Segundo praticamente todas as acusações, com esta modificação nos equipamentos, a Apple estaria a desvalorizar o iPhone. Foi há altura uma medida muito mal vista pelos utilizadores.

Além dos muitos processos judiciais, a Apple tornou-se objeto de múltiplas investigações. Agora, a empresa e os oponentes, parecem querer chegar a uma acordo. Portanto, tudo pago deverá rondar a módica quantia de 500 milhões de dólares.