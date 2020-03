A chegada do Android aos smartphones com Android One da Xiomi tem sido um processo muito complicado. Foram já várias as vezes em que esta versão esteve disponível e que acabou por ser retirada, por problemas diversos.

Este fim de semana tivemos a boa notícia de que finalmente o Android 10 estaria a chegar ao Xiaoni Mi A3, com todas as novidades. Afinal, e infelizmente, esta acabou por ser retirada algumas horas depois deste lançamento. Mais uma vez surgiram problemas graves de instabilidade.

Voltam os problemas ao Xiaomi Mi A3

Tudo apontava para que fosse desta vez que o Mi A3 recebesse a esperada e desejada atualização para o Android 10. Sendo uma máquina com uma versão muito dedicada do sistema operativo da Google, esperava-se que fosse principalmente simples e rápida a chegada desta versão.

A verdade é que esta situação não aconteceu e os problemas têm-se acumulado sem que surgissem quaisquer novidades que pudessem dar alguma esperança aos utilizadores. Restava apenas esperar, mesmo com outros smartphones da marca a receber a MIUI com a nova versão.

Android 10 foi retirado depois de lançado via OTA

Foi por isso com expetativa que este fim de semana foi anunciada a chegada do Android 10 ao Mi A3 e ao Redmi Note 8 Pro. Tudo apontava para uma atualização lenta e programada, mas livre de problemas e de qualquer questão. Entretanto, ao ser instalada, muitos começaram a apresentar problemas graves de instabilidade.

As queixas focam-se em problemas com os ecrãs, que deixam de responder, sem qualquer razão aparente. Há ainda relatos de utilizadores que reportaram que após descarregarem a atualização, esta simplesmente queixava-se de falta de ficheiros. Outros instalaram apenas a atualização de segurança.

Instabilidade impedia ser usados pelos utilizadores

Ciente destes problemas, a Xiaomi agiu sobretudo rapidamente e retirou de imediato a atualização. Esta deixa assim de estar disponível para instalação via OTA, devendo os utilizadores voltar a aguardar que esta volte a ser lançada para o Mi A3.

A Xiaomi já reconheceu os problemas e na sua linha de suporte revelou os passos dados para impedir a propagação do problema. Confirmou também que após a resolução de todos estes problemas, a atualização voltará a ser lançada.