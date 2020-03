Little Hope, o próximo episódio de The Dark Pictures em breve

Lançado no ano passado, The Dark Pictures é um jogo que consiste num formato episódico e que quando o primeiro saiu para o mercado (Man of Medan), teve uma aceitação bastante positiva.

Agora, prepara-se para chegar o segundo episódio: Little Hope.

Desenvolvido pela Supermassive Games, The Dark Pictures corresponde a uma sucessão de jogos (em formato de episódios) que assumem o terror como principal fonte de inspiração. Trata-se de um survival horror no qual os sustos (conforme podem ver no vídeo mais abaixo) serão o prato forte do dia, mas com uma forte componente cooperativa. Isto, pois pode ser jogado com até outros 4 amigos e assim experimentar todos os sustos em equipa.

No total, quando foi anunciado The Dark Pictures será composto por 8 capítulos distintos (com enredos, personagens e localizações fictícias), cada qual com a sua história, mas com um ponto em comum: uma atmosfera densa e propicia a sustos e momentos de terror.

Pete Samuels, presidente de Supermassive Games, revelou que: “Ficámos encantados ao assistir ao sucesso que Man of Medan obteve, como primeiro capítulo da antologia AS Dark Pictures. Agradecemos imensamente todos os comentários da comunidade e fica a promessa de que a equipa continua concentrada em fazer com que cada novo capítulo ofereça experiências de terror cada vez mais emocionantes. O próximo capítulo, Little Hope, irá trazer à antologia, uma história de horror completamente nova e desconcertante“.

Em Little Hope, quatro estudantes universitários e os seus professores encontram-se presos e isolados numa cidade abandonada com o nome de Little Hope. Visões aterrorizadoras perseguem-nos incansavelmente através de um nevoeiro impenetrável e terão de arranjar forma de fugir. Ao atravessarem a cidade em busca de uma maneira de escapar, todos irão descobrir gradualmente, a razão de tudo o que está a acontecer.

No processo de exploração vão também descobrir que a origem deste mal está diretamente relacionado com as suas próprias vidas. E atenção… cada um dos personagens pode morrer!

E atenção… cada um dos personagens pode morrer!

The Dark Pictures pode ser jogado de diferentes formas, correspondendo cada uma a uma experiência claramente distinta das demais.

Solo – o jogador pode completar a história a solo e apanhar sozinho, todos os sustos.

Movie night mode – O jogador pode juntar-se a 4 amigos no seu sofá e experimentar os sustos em equipa, cada qual controlando um personagem diferente.

Shared story – trata-se de um modo cooperativo online onde o jogador se pode juntar a um amigo e avançar pela história completa até ao final. As decisões tomadas por cada jogador afetarão ambos os personagens.

The Dark Pictures: Little Hope será lançado para PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows no Verão deste ano.