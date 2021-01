MARE chega ao Oculus Quest em breve

Após um processo de desenvolvimento algo prolongado, a Visiontrick Media revelou recentemente a chegada em breve de MARE, um titulo a caminho dos Oculus Quest.

Venham conhecer um pouco melhor este titulo de aventura.

Foi com o seguinte comunicado que a Visiontrick Media, composta por 3 profissionais que se alternam entre a Suécia e Japão, revelou a chega em breve de MARE aos Oculus Quest:

“Depois de vários anos a trabalhar neste projeto, estamos muito felizes por anunciar que MARE vai finalmente ver a luz do dia, quando for lançado em exclusivo para Oculus Quest a 7 de janeiro de 2021. MARE vai poder ser jogado na íntegra tanto em Oculus Quest 1 como no Oculus Quest 2, incluindo suporte para 90Hz do Oculus Quest 2. Mais tarde, MARE irá chegar também aos Oculus Rift”

O jogo começa quando o jogador acorda de um estranho e prolongado sono, encontrando-se numa terra estranha e na pele de um misterioso pássaro artificial.

Pelo caminho vai-se cruzar com uma menina que também se encontra aprisionada nesta terra estranha. Aventurando-se cada vez mais no coração deste local, o jogador vai ficando a conhecer cada vez mais a história desta terra.

À medida que o jogador vai evoluindo na história, vai-se apercebendo de uma narrativa forte e intrincada, repleta de segredos e mistérios. A missão passa a ser a de acompanhar a menina até ao seu destino, zelando pelo seu bem-estar e resolvendo inúmeros obstáculos e desafios pelo caminho.

A menina é controlada apenas pela IA do jogo e a sua curiosidade irá levar o jogador a explorar esta terra estranha cada vez mais e ao longo de 8 capítulos, descobrir uma narrativa e história bastante interessante.

Sabe-se ainda que existem vários artefactos escondidos pelos locais por onde passamos e que nos vão ajudar a descobrir um derradeiro mistério desta terra de sonhos… ou pesadelos.

MARE será lançado a 7 de janeiro para Oculus Quest e mais tarde será anunciada a data de lançamento para Oculus Rift.