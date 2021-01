Atualmente o vídeo é uma arma poderosa nas redes sociais, seja de forma profissional, seja simplesmente para partilhar com a sua comunidade de amigos e família. As apps das próprias redes já oferecem recursos interessantes, mas existem outras que podem complementar de forma poderosa e criativa esta edição e as próprias histórias das redes.

Conheça a Jumprope: How-to Videos, que é também uma grande comunidade.

Hoje as redes sociais vivem muito da partilha de vídeos rápidos e de histórias que duram apenas 24 horas. A edição não está ao alcance de todos e há apps que podem fazer a diferença.

Aqui já falámos de soluções dedicadas exclusivamente às histórias do Instagram, mas a solução que hoje apresentamos, além de ter a sua própria comunidade ainda permite exportar as criações para as principais plataformas como o Facebook, YouTube e para o próprio Instagram, entre outras.

Jumprope: How-to Videos – a app que vai fazer a diferença nas suas redes sociais

Classificada como uma das melhores apps do ano passado, a Jumprope: How-to Videos apresenta-se como uma plataforma para dar asas à sua criatividade.

Além de um editor de vídeo com vários template dedicados a diferentes áreas, ainda é uma grande comunidade onde pode encontrar e partilhar os seus interesses.

A app é dedicada à criação de vídeos que mostrem processos, como por exemplo, uma receita, uma aula de ginástica ou um DIY. São inúmeras as áreas de interesse que pode encontrar nesta aplicação, onde poderá aprender e partilhar os seus interesses.

Além disso, permite exportar a criação para outras apps populares e assim oferecer à sua comunidade aquilo que melhor sabe fazer.

A app é gratuita e está disponível para Android e iOS.