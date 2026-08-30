Perde muitas vezes o iPhone? Esta dica pode fazê-lo aparecer em segundos

Perder o iPhone dentro de casa pode ser frustrante, sobretudo quando está no modo silencioso e não há um Apple Watch por perto. Felizmente, existe uma simples automatização que permite fazê-lo reproduzir uma música ao receber uma mensagem específica, tornando muito mais fácil encontrá-lo.

Transforme uma mensagem num localizador para o iPhone

Perder o iPhone dentro de casa é uma situação bastante comum. Quando o equipamento fica escondido entre almofadas, debaixo de roupa ou noutra divisão, encontrá-lo pode ser particularmente difícil, sobretudo se estiver no modo silencioso.

Quem tem um Apple Watch pode recorrer ao relógio para fazer tocar o iPhone. No entanto, existe outra solução simples que não exige qualquer equipamento adicional: criar uma automatização na aplicação Atalhos que faça o iPhone reproduzir automaticamente uma música quando recebe uma determinada mensagem.

A ideia é bastante simples. O utilizador envia uma mensagem para o próprio iPhone a partir de outro telemóvel e, quando o equipamento recebe uma frase previamente definida, começa imediatamente a reproduzir uma música ou um toque.

Como criar a automatização na app Atalhos

Para configurar esta funcionalidade:

1. Abra a aplicação "Atalhos" no iPhone.

2. Clique no botão "+", localizado na parte inferior.

3. Aqui, clique em "Automatização".

4. Entre as opções apresentadas, escolha "Mensagem".

5. Nesta fase, é possível selecionar remetentes específicos ou qualquer remetente.

‼️ Curiosamente, no iOS 27, não encontramos a funcionalidade de meter qualquer remetente...

6. Depois, clique em "Adicionar filtro" para definir uma frase personalizada.

É importante escolher uma expressão pouco provável de ser utilizada numa conversa normal, evitando assim que a automatização seja ativada acidentalmente.

Por exemplo, pode utilizar uma frase como "Encontrar iPhone perdido", ou uma combinação mais invulgar de palavras e números.

Escolha uma música ou um toque para localizar o equipamento

Depois de definir a mensagem que irá desencadear a automatização, avance para o passo seguinte e crie uma nova ação.

7. Na caixa de pesquisa das ações, procure por "Reproduzir música".

8. Clique em "Música" e escolha uma música ou um toque da sua biblioteca.

Para este objetivo, é aconselhável escolher uma música que comece imediatamente com um som forte e que seja fácil de ouvir à distância. Quanto mais evidente for o início da reprodução, mais fácil será perceber onde está o iPhone.

Existe ainda uma configuração opcional que pode tornar esta solução mais eficaz:

9. Procure pela ação "Definir volume" e adicione-a à automatização antes da reprodução da música.

10. Defina o volume multimédia para 100%, arrastando o respetivo controlo totalmente para a direita.

Assim, quando a automatização for executada, o iPhone terá o volume elevado para reproduzir o som com a maior intensidade possível.

A automatização funciona mesmo com o iPhone em silêncio

Com as ações configuradas, basta guardar a automatização. A partir desse momento, sempre que o iPhone receber uma mensagem que contenha a expressão definida, a automatização será executada.

A grande vantagem é que o processo pode ser utilizado mesmo quando o iPhone está com o ecrã bloqueado ou no modo silencioso. O objetivo é precisamente permitir que o equipamento emita som quando está difícil encontrá-lo.

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