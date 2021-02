Qual a melhor marca de processador para smartphones?

Quando falamos em processadores, a tendência é pensarmos em hardware dedicado aos computadores, sobretudo desktops. No entanto, com a evolução das tecnologias, começou a ser dada cada vez mais atenção aos chips integrados nos smartphones, em especial aos de última geração.

Neste sentido, na nossa questão desta semana pretendemos que nos diga qual é para si a melhor marca de processadores para smartphones. Participe!

Qual é a melhor marca de processadores para smartphones?

À medida que os produtos inovam e evoluem, maior é a curiosidade dos consumidores. E um dos componentes centrais de computadores e smartphones são, sem dúvida, os processadores.

Mas, em especial no mercado dos telefones inteligentes, as fabricantes de processadores têm aprimorado os seus chips para que estes ofereçam ao utilizar a melhor e mais atualizada experiência possível.

No que respeita às fabricantes, são cinco as que se evidenciam. A Qualcomm é uma das mais populares e recentemente lançou o seu poderoso processador topo de gama Snapdragon 888. Por outro lado, a HiSilicon/Huawei contam com a capacidade dos chips Kirin e, segundo os rumores, o modelo 9010 pode ser o primeiro processador produzido na litografia de 3nm.

Também a Apple tem investido no melhoramento dos seus chips e o recente iPhone 12 já traz consigo todo o poder do SoC A14 Bionic. Já a Samsung tem vários smartphones no mercado alimentados pelo seu chip Exynos e, segundo rumores, o Exynos com gráficos AMD bate o A14 Bionic da rival Apple.

Por fim, a MediaTek é também um nome conhecido neste mercado, e em janeiro deste ano anunciou os novos Dimensity 1200 e Dimensity 1100.

Em suma, os utilizadores contam com uma vasta variedade de escolhas ao nível do processamento dos equipamentos, sendo este um fator cada vez mais importante na hora de escolher um telefone.

Desta forma diga-nos qual é, na sua opinião, a melhor marca de processadores para smartphones.

Participe na nossa questão desta semana

Qual a melhor marca de processador para smartphones? Apple A Bionic

Qualcomm Snapdragon

HiSilicon/Huawei Kirin

Samsung Exynos

MediaTek Dimensity Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

