Samsung Exynos com gráficos AMD bate o A14 Bionic da Apple, segundo rumor

Os novos processadores da Apple têm mostrado ser bastante potentes, mesmo em comparação com as marcas topo de gama já existentes. Mas a Samsung poderá ter uma carta na manga bem interessante para este mercado.

De acordo com um suposto teste divulgado na Internet, o próximo Samsung Exynos com AMD RDNA superou o A14 Bionic da marca da maçã.

A Samsung deve lançar já em 2021 os seus novos chipsets Exynos com gráficos da AMD. De acordo com as últimas notícias, o processador deverá chegar no primeiro ou segundo trimestre de 2021.

Espera-se que estes SoCs sejam bastante potentes, e agora um possível teste de benchmark mostra quanto poder pode mesmo ter este chip.

Samsung Exynos com AMD RDNA bate A14 Bionic da Apple

Recentemente foram divulgados testes de benchmark que mostram o chipset Samsung Exynos com um desempenho superior ao SoC A 14 Bionic da Apple. Os testes revelados apenas avaliaram o desempenho gráfico do hardware. Portanto, sobre o desempenho da CPU ainda não há dados conhecidos.

É também importante salientar que esta é uma informação não considerada verdadeira nem oficial, mas apenas um rumor. E, uma vez que não há qualquer prova dos testes, apenas a imagem seguinte, convém vermos estes resultados com cautela.

De acordo com as informações, a gráfica da AMD com arquitetura RDNA conseguiu ser 25% a 100% mais rápida do que o chip gráfico quad-core da Apple. Lembramos que o A14 Bionic já se encontra no iPhone 12 Pro.

No suposto teste feito no Manhattan 3.1, o Samsung Exynos conseguiu 181,8 fps, enquanto que o chip da Apple obteve 146,4 fps. Já no teste Aztek Normal, o chip com gráfico AMD obteve 138,25 fps e o A14 Bionic conseguiu apenas 79,8 fps. Por fim, também foram feitos supostos testes no Aztek High School onde o Exynos obteve 58 fps contra 30,5 fps do chip da Apple.

Para além do A14 Bionic, os testes também indicam que o chip da Samsung bateu o topo de gama Qualcomm Snapdraon 888.

Contudo voltamos a salientar que estes testes não passam de rumores. Mas certamente que em breve mais informações vão surgir sobre os novos SoC da Samsung com gráficos AMD, de forma a podermos comprovar, ou não, estes resultados.