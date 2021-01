O mercado de carros elétricos está cada vez mais interessante com propostas mais adaptadas e uma autonomia superior. Assim, é normal vermos as vendas destes carros aumentar e substituir as motorizações tradicionais.

A Tesla chegou à Europa e tem conseguido conquistar a sua quota de mercado, assumindo o topo da lista de vendas. Com um ano anormalmente diferente, o cenário mudou e o Model 3 perdeu a liderança da tabela. Agora é o Zoe da Renault a ser o carro elétrico mais vendido do mercado.

Mercado dos carros elétricos mudou muito em 2020

Com o mercado automóvel a reduzir as vendas, era esperado que este cenário se refletisse todas as suas áreas. A verdade é que na Europa, e ao contrário do esperado, a venda de carros elétricos (EVs e PHEVs) acabou por representar já 12% do total de carros registados.

Um número ainda maior e com mais impacto está no crescimento desta área comparado com o ano anterior. Os 1,42 milhões de unidades vendidas em 2020 representam um crescimento de 147% face aos 575.000 carros elétricos que chegaram ao mercado em 2019.

Renault Zoe foi quem dominou no ano passado

No campo dos carros 100% elétricos tínhamos um domínio absoluto do Model 3 da Tesla, que crescia de forma constante. Em 2020 este cenário mudou e temos um novo líder nesta tabela de vendas na Europa. O grande dominador é agora o Renault Zoe, com um crescimento de 118% face a 2019.

Apesar da segunda posição do carro norte-americano, há outro candidato a uma excelente posição. Falamos do Volkswagen ID3, que mesmo chegando a meio do ano, consegue superar toda a concorrência. As suas vendas atingiram as 56.118 unidades.

Tesla e Model 3 foram batidos pela Volkswagen

A Volkswagen teve mesmo uma prestação muito relevante no mercado europeu. Um em cada quatro carros elétricos que chegou ao mercado era desta marca. Falamos claro do VW ID3, do Porsche Taycan, Audi E-Tron e Seat Mii/Volkswagen Up/Skoda Citigo. A sua quota de mercado cresceu para 25,2%.

Esta mudança da Tesla é anormal, mesmo com os resultados financeiros que tem apresentado. Na Europa passou de uma quota de mercado de 31% para 13,3%, sendo agora a terceira marca de carros elétricos. Em 2020 foi passada pela Volkswagen e pela Renault/Nissan.