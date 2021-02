Hoje é o dia da Internet Mais Segura: Google deixa dicas para os mais velhos

Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, comemora-se o Dia da Internet Mais Segura. À medida que dependemos cada vez mais de ferramentas digitais para estarmos ligados ao mundo, permanecer seguro online é essencial para todos. Num contexto de pandemia, esta permanência tornou-se ainda mais urgente para todas as idades.

Neste contexto, a Google criou uma lista de dicas que são essenciais para qualquer pessoa que navegue na Web, mas principalmente para os idosos, o grupo com mais iliteracia nesta área.

Fazer compras online, transferências bancárias, conversar por chat ou videochamada, estar nas redes sociais são práticas crescentes entre uma geração mais velha. Esta também é uma geração mais vulnerável e é urgente a adoção de comportamentos seguros online que previnam, por exemplo, burlas.

No dia em que se assinala a Internet mais Segura, a Google criou uma lista de dicas úteis para ajudar os mais velhos a navegar em segurança na Internet. Estas dicas podem ser essenciais para abordar o tema com os seus familiares mais velhos que, possivelmente, só neste último ano, tiveram mais contacto com as novas tecnologias.

#1 – Proteja as suas contas online

Crie uma palavra passe forte

Experimente uma frase fácil de memorizar e escolha a primeira letra de cada palavra usando maiúsculas e minúsculas sempre que necessário. Sempre que possível substitua as letras por números ou símbolos.

Não reutilize a palavra-passe

Utilize um gestor de palavras-passe como o passwords.google.com para criar e guardar palavras passe fortes.

#2 – Tenha cuidado com as partilhas

É aconselhável evitar publicar informações pessoais, como o seu nome e endereço de email em fóruns públicos e espaços online.

Não partilhe informações sobre a conta bancária, PIN ou palavra-passe. A única ocasião em que deve digitar este tipo de informação é quando estiver num website confiável que reconhece e acede diretamente. Para ficar o mais seguro possível, não clique num link para o seu banco ou para outro website se este lhe tiver sido enviado por e-mail ou através de mensagem de texto. Em vez disso, vá diretamente para o site digitando-o na barra de endereço do navegador ou faça uma pesquisa pelo website.

Verifique as configurações de partilha nas redes sociais e perceba se está a partilhar publicamente, com pessoas específicas ou de forma privada.

#3 – Identifique e evite burlas

Siga as três regras de ouro:

Reduza a velocidade – os “burlões” costumam criar a sensação de urgência para contornar os seus instintos. Não tenha pressa e faça perguntas para evitar ser levado para uma situação complicada. Verificação pontual — Faça a sua pesquisa para verificar os detalhes que está a receber. Se receber uma chamada inesperada, desligue. De seguida, contacte o banco, agência ou organização que está supostamente a ligar-lhe e entre em contato diretamente com eles Pare! Não envie — nenhuma pessoa ou entidade exigirá o pagamento na hora. Frequentemente, os burlões irão dizer-lhe para comprar cartões-presente – o que significa que só podem ser dados como presente não como pagamento sob ameaça. Ou seja, se acha que o pagamento parece duvidoso, provavelmente é.

#4 – Mantenha as conversações online positivas e com respeito

Se uma conversa começar a resvalar evite cair no ciclo vicioso de responder a comentários negativos. Em vez disso, redirecione o tom para algo positivo – e quando algo for ofensivo ou impróprio, denuncie a situação para análise da plataforma.

Se estiver a deparar-se com situações em que outros estão a ser alvo de assédio online, faça um esforço para entrar em contato com a pessoa para lhe oferecer ajuda.

Se estiver a sentir que está a ser alvo de assédio online, procure as seguintes funcionalidades na plataforma de social media ou website de partilha que usa: